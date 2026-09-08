Driessen foetert na Ajax-PSV: "Hij kon die wedstrijd niet aan"
Valentijn Driessen heeft zich enorm kritisch uitgelaten over Raymond van Meenen. De scheidsrechtersbaas van de KNVB gaf na de topper tussen Ajax-PSV te kennen dat Ruben van Bommel een rode kaart had moeten krijgen, maar Driessen wijst Van Meenen juist aan als hoofdschuldige.
"Ik ben het niet met Johan (Derksen, red.) eens, want dit is gewoon rood", begint Driessen aan tafel bij Vandaag Inside. "Ik ben het alleen wel met hem eens over die scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen. Die valt de scheidsrechter af en hij valt de VAR af, maar wie zet die jongen op de wedstrijd? Raymond van Meenen. Hij moet weten of die man de wedstrijd aan kan."
"Dat kan hij niet, want hij heeft nog nooit op dat niveau gefloten. Hij krijgt allemaal subtoppertjes. Dan komt hij op zo'n wedstrijd en laat hij het op deze manier uit de klauw lopen. Raymond van Meenen is de hoofdschuldige. Die heeft ze aangesteld en dat had hij nooit moeten doen. En dan valt hij ze nog af ook", aldus Driessen.
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