Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

Ajax verloor woensdagavond van Inter door twee doelpunten uit een hoekschop. John Heitinga wilde er na afloop geen thema van maken, maar volgens Valentijn Driessen is het wel een probleem voor de Amsterdammers.

Volgens Driessen heeft Ajax de spelsituaties niet in orde. "Die hoekschoppen worden natuurlijk wel een thema", stelt hij in een video-item van de Telegraaf. "Er staan iedere keer twee mensen, waarvan er één Peerenboom heet en de ander ken ik niet, te roepen en te gebaren, maar er vliegen er gewoon twee in."

De journalist zag dat John Heitinga voor de wedstrijd al waarschuwde voor de hoekschoppen van Inter. "Als je daaruit dan twee keer een doelpunt tegen krijgt, dan moet je je afvragen of je het wel goed doet en of je wel de goede keuzes maakt. Dat blijkt dus niet het geval", aldus Driessen. "Dan kun je zeggen dat er in de Eredivisie geen Thuram rondloopt, maar het gaat voornamelijk om de organisatie. Als de organisatie slecht is tegen PEC Zwolle of PSV aanstaande zondag, dan krijg je ze ook om je oren."