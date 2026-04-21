Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"
Valentijn Driessen vindt dat Ajax moet kijken naar een speler als Jordy Clasie. De journalist zag hoe belangrijk de ervaren middenvelder was bij de overtuigende bekerwinst van AZ op NEC (5-1) en benadrukt zijn waarde voor het team.
"AZ stond in zijn sterkste formatie, met Jordy Clasie, dat scheelt gewoon een slok op een borrel", stelt Driessen in de podcast Kick-Off. Volgens hem draait het spel van AZ in grote mate om de middenvelder. "Jordy Clasie is wel de man waar alles om draait. Clasie heeft niet voor niks de halve finale van het WK gespeeld en in 2014 zat hij al bij het Nederlands elftal."
Toch plaatst Driessen ook een kanttekening bij een mogelijke overstap naar Ajax. "Die zou je nou naar Amsterdam moeten halen, maar hij speelt drie wedstrijden in het jaar, dus moet je hem niet halen." Daarmee doelt hij op de blessuregevoeligheid van Clasie, die volgens hem een risico vormt.
Een terugkeer bij Oranje lijkt er niet meer in te zitten voor de middenvelder. "Hij heeft het goed gedaan bij Feyenoord, het is alleen een jongen die niet zes weken van huis kan, dus je hoeft niet bang te zijn dat Ronald Koeman hem nu gaat oproepen. Hij wilde hem er wel graag bij hebben. Hij heeft ook een gesprek met hem gehad en toen heeft Jordy bedankt voor het Nederlands elftal."
Ajax-watcher Mike Verweij sluit zich aan bij de woorden van Driessen en wijst op het respect dat Clasie afdwingt binnen de voetbalwereld. "Je ziet ook hoeveel respect hij afdwingt. Als je in De Kuip het respect tussen Cillessen en Clasie zag, die hebben natuurlijk ook prachtige momenten meegemaakt op het WK van 2014. Daaruit kan je opmaken dat Clasie wel een hele grote speler is, waar iedereen heel veel respect voor heeft."
Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"
De Cler: "We verloren met AZ de finale van Ajax, een rampweek"
KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend
Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"
Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"
Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"
'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'
Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"
Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'
Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"
Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"
Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel
Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"
Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax
Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"
Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"
Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
Appiah: "Dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD"
"Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC de bekerfinale wint"
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen
Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"