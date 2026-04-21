Driessen geeft Ajax transfertip: "Die zou je nou moeten halen"

Valentijn Driessen vindt dat Ajax moet kijken naar een speler als Jordy Clasie. De journalist zag hoe belangrijk de ervaren middenvelder was bij de overtuigende bekerwinst van AZ op NEC (5-1) en benadrukt zijn waarde voor het team.

"AZ stond in zijn sterkste formatie, met Jordy Clasie, dat scheelt gewoon een slok op een borrel", stelt Driessen in de podcast Kick-Off. Volgens hem draait het spel van AZ in grote mate om de middenvelder. "Jordy Clasie is wel de man waar alles om draait. Clasie heeft niet voor niks de halve finale van het WK gespeeld en in 2014 zat hij al bij het Nederlands elftal."

Toch plaatst Driessen ook een kanttekening bij een mogelijke overstap naar Ajax. "Die zou je nou naar Amsterdam moeten halen, maar hij speelt drie wedstrijden in het jaar, dus moet je hem niet halen." Daarmee doelt hij op de blessuregevoeligheid van Clasie, die volgens hem een risico vormt.

Een terugkeer bij Oranje lijkt er niet meer in te zitten voor de middenvelder. "Hij heeft het goed gedaan bij Feyenoord, het is alleen een jongen die niet zes weken van huis kan, dus je hoeft niet bang te zijn dat Ronald Koeman hem nu gaat oproepen. Hij wilde hem er wel graag bij hebben. Hij heeft ook een gesprek met hem gehad en toen heeft Jordy bedankt voor het Nederlands elftal."