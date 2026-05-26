Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
Valentijn Driessen twijfelt of Jordy Cruijff als technisch directeur van Ajax snel grote slagen kan maken op de transfermarkt. In het programma Vandaag Inside stelt hij dat er vooral eerst veel moet gebeuren met de huidige selectie. Ook is hij kritisch over trainer Óscar García, die momenteel als interim aan het roer staat.
Volgens Driessen wacht Cruijff een flinke klus sinds hij afgelopen winter Alex Kroes opvolgde. Hij verwacht dat er eerst veel spelers moeten vertrekken voordat Ajax überhaupt kan denken aan versterkingen. "Hij moet alles verkopen en daarna alles opnieuw kopen", aldus Driessen.
Daarnaast heeft hij weinig vertrouwen in het aanblijven van García. "Als hij maar niet doorgaat met die trainer, want hij gaat huilen als ze de voorronde van de Conference League hebben gehaald. Hij acteert als een toptrainer, maar hij kan er helemaal niets van."
Cruijff zou ondertussen al bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe trainer. De naam van Míchel staat daarbij hoog op de lijst, al plaatst Driessen daar kanttekeningen bij vanwege diens recente degradatie met Girona naar La Liga 2. "Die gast die bovenaan de lijst staat, is net gedegradeerd, dus dan kom je ook niet lekker binnen. Je zou toch niet kunnen degraderen met Ajax?"
Ook Johan Derksen schuift aan bij Vandaag Inside en ziet vooral problemen bij de uitgaande transfers van Ajax. Volgens hem wordt het moeilijk om spelers kwijt te raken na een tegenvallend seizoen. "Ajax kent geen topseizoen en daardoor wordt het lastig om spelers van de hand te doen", aldus de oud-journalist. "Het kopen van nieuwe spelers zou makkelijker zijn dan deze spelers verkopen."
Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"
Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"
Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"
Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"
Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Perez geeft Ajax hoop: "Daarom kan Ajax ook weer snel aanhaken"
Ronald de Boer over Ajax-icoon: "Dan kreeg je een uitbrander..."
Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"
'Ajax wil shoppen in Spanje en Girona van sterspeler beroven'
Godts speculeert: "Elke grote Ajax-speler vertrekt met een prijs"
Sneijder en Van der Vaart zien zoons uitgaan: "Gaat je carrière"
Jol: "Er was niets mis met Ajax, zeker niet vergeleken met nu"
Ajax oogst complimenten: "Niemand dacht dat ze het zouden redden"
Ajax getipt: "Kunnen nog een serieus bedrag aan hem verdienen"
Ajax ziet talent transfervrij vertrekken: "Hopelijk geen vaarwel"
Viergever keert terug bij Ajax? "Ik houd alle opties nog open"
Ajax verwacht snel nieuwe trainer: "Weten wat ze kunnen bieden"
Moet Ajax Pep Guardiola willen benaderen? "Dan sta je voor lul"
Godts wil bij Ajax blijven: "Hoop hier volgend jaar nog te zijn"
Ajax maakt door supporters gekozen Speler van het Jaar bekend
De Wit zuur na nederlaag tegen Ajax: "Waren niet in goede doen"
Realistische Jans: "Ik vind dat Ajax verdiend heeft gewonnen"
Van Hanegem sneert naar Ajax: "Waren er nu maar wat blij mee"
Perez geeft Ajax-speler advies: "Om er nog iets bij te doen"
Ziyech is het nog niet verleerd en is met hattrick goud waard
El Karouani toch trots na nederlaag tegen Ajax: "Mooi seizoen"
Maduro wijst pijnpunt Ajax aan: "Het hele seizoen last van gehad"