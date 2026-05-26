Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"

bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen twijfelt of Jordy Cruijff als technisch directeur van Ajax snel grote slagen kan maken op de transfermarkt. In het programma Vandaag Inside stelt hij dat er vooral eerst veel moet gebeuren met de huidige selectie. Ook is hij kritisch over trainer Óscar García, die momenteel als interim aan het roer staat.

Volgens Driessen wacht Cruijff een flinke klus sinds hij afgelopen winter Alex Kroes opvolgde. Hij verwacht dat er eerst veel spelers moeten vertrekken voordat Ajax überhaupt kan denken aan versterkingen. "Hij moet alles verkopen en daarna alles opnieuw kopen", aldus Driessen.

Daarnaast heeft hij weinig vertrouwen in het aanblijven van García. "Als hij maar niet doorgaat met die trainer, want hij gaat huilen als ze de voorronde van de Conference League hebben gehaald. Hij acteert als een toptrainer, maar hij kan er helemaal niets van."

Cruijff zou ondertussen al bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe trainer. De naam van Míchel staat daarbij hoog op de lijst, al plaatst Driessen daar kanttekeningen bij vanwege diens recente degradatie met Girona naar La Liga 2. "Die gast die bovenaan de lijst staat, is net gedegradeerd, dus dan kom je ook niet lekker binnen. Je zou toch niet kunnen degraderen met Ajax?"

Ook Johan Derksen schuift aan bij Vandaag Inside en ziet vooral problemen bij de uitgaande transfers van Ajax. Volgens hem wordt het moeilijk om spelers kwijt te raken na een tegenvallend seizoen. "Ajax kent geen topseizoen en daardoor wordt het lastig om spelers van de hand te doen", aldus de oud-journalist. "Het kopen van nieuwe spelers zou makkelijker zijn dan deze spelers verkopen."

