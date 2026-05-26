Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"

Valentijn Driessen twijfelt of Jordy Cruijff als technisch directeur van Ajax snel grote slagen kan maken op de transfermarkt. In het programma Vandaag Inside stelt hij dat er vooral eerst veel moet gebeuren met de huidige selectie. Ook is hij kritisch over trainer Óscar García, die momenteel als interim aan het roer staat.

Volgens Driessen wacht Cruijff een flinke klus sinds hij afgelopen winter Alex Kroes opvolgde. Hij verwacht dat er eerst veel spelers moeten vertrekken voordat Ajax überhaupt kan denken aan versterkingen. "Hij moet alles verkopen en daarna alles opnieuw kopen", aldus Driessen. Daarnaast heeft hij weinig vertrouwen in het aanblijven van García. "Als hij maar niet doorgaat met die trainer, want hij gaat huilen als ze de voorronde van de Conference League hebben gehaald. Hij acteert als een toptrainer, maar hij kan er helemaal niets van."