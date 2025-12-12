'Driessen geeft Grim plotsklaps aan wanneer hij moet vertrekken'

Valentijn Driessen vindt dat Fred Grim het seizoen als interim-trainer van Ajax moet afmaken. Dat zegt hij woensdagavond in Vandaag Inside. Ajax boekte eerder op de avond een 2-4 overwinning op Qarabag FK en pakte daarmee voor het eerst dit seizoen punten in de UEFA Champions League.

"Laat Grim gewoon tot het einde van het seizoen zitten, want het wordt toch niets meer. Laat die man lekker zitten en zoek gewoon een goede, nieuwe trainer voor volgend jaar", aldus Driessen in de talkshow op SBS6. Ajax zou pas een nieuwe trainer willen aanstellen zodra er ook een nieuwe technisch directeur is, maar voorlopig is die er nog niet.

De zege in Baku kwam tot stand na een sterke comeback. Driessen spreekt dan ook met waardering over de doelpunten van Ajax. "Ik moet eerlijk zeggen: het waren vier geweldige goals. Schitterende goals allemaal, stuk voor stuk. En gewoon een paar jeugdspelers erin zetten. Het werkt altijd, het heeft overal gewerkt. Alle clubs die in een slechte situatie zitten, moeten gewoon even in de eigen jeugd kijken."

Hij vergelijkt Grim bovendien met Frank de Boer, die als trainer van Ajax eveneens ruimte gaf aan jonge spelers. Zo liet Martin Jol vlak voor De Boer het roer overnam Christian Eriksen nog debuteren. "We weten allemaal wat er van hem is gekomen. Hij is een geweldige speler geworden. Je moet ze wel de kans geven en durven geven. Als je geld hebt, ga je geld uitgeven. Op het moment dat je geen geld hebt, kom je bij de jeugd."