Driessen geeft tekst en uitleg: "Jammer dat hij voor Ajax is"

“Het is toch gewoon een excuus? Die gozer krijgt een pak op zijn sodemieter, die verliest en dan is het ineens liefdesverdriet", sprak hij bij Vandaag Inside. De verslaggever van de Telegraaf was ook niet onder de indruk van de tegenstander van Dave Roelvink. “Het is gewoon een opgewarmd lijk en dan zegt hij ook nog: ‘Ik ben profbokser.’ Maar als ik voor 500 euro de ring in stap, dan ben ik geen profbokser, lijkt mij", stelt Driessen.

"Maar het erge is nog dat hij van plan is om door te gaan", vervolgt de voetballiefhebber, die zag dat Dries Roelvink erg emotioneel was na de nederlaag van zijn zoon Dave. “Die vader heb ik ook wel eens in de podcast gehad. Hele aardige vent", benadrukt hij. "Jammer dat hij voor Ajax is, maar voor de rest is het een best aardige kerel. Maar die kinderen ken ik niet van hem", besluit Driessen over Dave en Donny Roelvink.