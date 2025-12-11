De Bestuurskamer
Ferry de Haan haalt uit naar Ajax: "Dat is bovendien gekkenwerk"
Driessen geniet bij Ajax: "Moet ze de kans geven en durven geven"

Arthur
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © NESimages

Valentijn Driessen reageert bij Vandaag Inside enthousiast op de keuze van Fred Grim om tegen Qarabağ met een jong elftal te spelen. Ajax won met 4-2 en boekte daarmee hun eerste zege in de Champions League.

Met Sean Steur en Jortho Mokio stonden er twee 17-jarigen in de basis, iets wat nog nooit eerder gebeurde in de Champions League voor Ajax. Driessen is dan ook lovend over het inzetten van jeugdspelers: "Ik moet eerlijk zeggen: het waren vier geweldige goals! Schitterende goals allemaal, stuk voor stuk. Gewoon een paar jeugdspelers erin zetten, het werkt altijd. Je moet ze de kans geven en durven geven", zo stelt hij bij Vandaag Inside.

Ajax keerde het donderdag tot tweemaal toe om. Het kwam twee keer achter, maar won uiteindelijk met 4-2 en behaalde de eerste overwinning dit seizoen in de Champions League.

