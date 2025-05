Driessen gokte op titel Ajax: "Normaal zit ik er niet vaak naast"

Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, zat er dit keer flink naast met zijn voorspelling. Vorige week stelde hij nog dat Ajax de beste papieren had om landskampioen te worden. Afgelopen weekend bleek het tegendeel: PSV pakte de titel, waardoor Driessen maandag in Vandaag Inside met de billen bloot moest.

De analist erkende ruiterlijk dat zijn inschatting niet klopte. "Je kan er wel eens naast zitten", gaf Driessen toe. "Normaal zit ik er niet zo vaak naast, het meeste heb ik wel goed, maar ditmaal niet. Als je al niet overtuigd bent van je eigen voorspelling, dan kan je het beste geen voorspelling doen", legt hij uit.

René van der Gijp leeft mee met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. "Hij heeft het hartstikke goed gedaan, maar wat wel vervelend is voor die man: dat zijn die negen punten", reageert hij. "Want hij wordt nu ook herinnerd als de enige trainer in Europa... dit is nog nooit in Frankrijk, Italië en Spanje gebeurd dat een elftal negen punten voor staat met nog zes wedstrijden dus dat blijft hem zijn leven lang achtervolgen", besluit Van der Gijp over de tweede plek.