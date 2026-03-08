Driessen haalt hard uit: "Fred Grim wordt in de steek gelaten"

Ajax ging zaterdag met 3-1 ten onder tegen FC Groningen. 'Jordi Cruijff is aan zet na het beschamende 3-1 verlies van Ajax tegen de B-keus van FC Groningen", begint hij in de Telegraaf. "Niets doen is voor iemand met gezond voetbalverstand geen optie meer. Cruijff zit een maand aan de knoppen en de wekelijkse verdere aftakeling speelt zich onder zijn ogen af." Grim zou het seizoen afmaken als interim, maar Driessen vindt dat Cruijff moet ingrijpen.

Driessen richt zich niet alleen op de oefenmeester van Ajax. "Hij steekt tegen beter weten in met een ongekende energie twintig uur per dag in Ajax en zijn spelers, maar het is allemaal niet genoeg om de heertjes van Ajax aan de gang te krijgen. Dat zegt veel over Grim en veel over de heertjes", oordeelt de journalist. "Grim is gewogen en al een aantal keren te licht bevonden voor de zware interimklus bij Ajax. Tegelijk wordt hij verschrikkelijk in de steek gelaten door pseudo persoonlijkheden als aanvoerder Davy Klaassen, Wout Weghorst en Steven Berghuis."