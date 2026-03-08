Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen haalt hard uit: "Fred Grim wordt in de steek gelaten"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Valentijn Driessen vindt dat Jordi Cruijff snel moet ingrijpen bij Ajax. De journalist is zeer kritisch op interim-trainer Fred Grim. 

Ajax ging zaterdag met 3-1 ten onder tegen FC Groningen. 'Jordi Cruijff is aan zet na het beschamende 3-1 verlies van Ajax tegen de B-keus van FC Groningen", begint hij in de Telegraaf. "Niets doen is voor iemand met gezond voetbalverstand geen optie meer. Cruijff zit een maand aan de knoppen en de wekelijkse verdere aftakeling speelt zich onder zijn ogen af." Grim zou het seizoen afmaken als interim, maar Driessen vindt dat Cruijff moet ingrijpen.

Driessen richt zich niet alleen op de oefenmeester van Ajax. "Hij steekt tegen beter weten in met een ongekende energie twintig uur per dag in Ajax en zijn spelers, maar het is allemaal niet genoeg om de heertjes van Ajax aan de gang te krijgen. Dat zegt veel over Grim en veel over de heertjes", oordeelt de journalist. "Grim is gewogen en al een aantal keren te licht bevonden voor de zware interimklus bij Ajax. Tegelijk wordt hij verschrikkelijk in de steek gelaten door pseudo persoonlijkheden als aanvoerder Davy Klaassen, Wout Weghorst en Steven Berghuis."

Gerelateerd:
Oskar Zawada

Ajax-beul dolblij: "Helemaal tegen een goede ploeg als Ajax"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik vind dat dat is wat Ajax nu nodig heeft"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ajacieden jaloers op PSV: "Die smoezen van de Ajax-spelers..."

0
Dick Lukkien

Lukkien blikt vooruit op Ajax: "Ga die wedstrijd niet gebruiken"

0
Anco Jansen

Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

0
Jan Boskamp

Boskamp over Ajax - Feyenoord: "Ik dacht echt: dit kan niet meer"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar blikt terug op hersenbloeding: "In mijn ogen toeval"

0
Youri Baas kopt de bal

Ajacied oogst kritiek: "Dat is toch echt een topploeg onwaardig"

0
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties