Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
Valentijn Driessen kan zich totaal niet vinden in de uitkomst van het kort geding, dat door NAC Breda werd aangespannen in de paspoortgate. NAC Breda wilde dat het duel met Go Ahead Eagles (6-0) overgespeeld zou worden, omdat de thuisploeg de niet-speelgerechtigde Dean James had opgesteld. De rechter gaf maandag de KNVB echter gelijk.
Driessen vindt die uitspraak verwerpelijk, zo liet hij maandagavond weten bij Vandaag Inside. "Als we de wet al niet meer hoeven te handhaven en reglementen allemaal niet meer tellen, in wat voor land leven we dan?", is Driessen kritisch.
Johan Derksen is het echter niet eens met de chef voetbal van De Telegraaf. "Het is een pragmatische oplossing, want het was helemaal onmogelijk geweest om 133 wedstrijden over te spelen. De rechter heeft goed naar de reglementen van de KNVB gekeken, en die mensen zijn gewoon in hun gelijk gesteld", aldus Derksen.
"Maar Johan, we leven echt in een bananenrepubliek", reageert Driessen. "Er zijn 133 wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau van het betaald voetbal, waarbij er geen werkvergunningen waren."
"Daar gaat het niet om", meent Derksen. "Het zijn gewoon Nederlanders, het zijn geen jongens die uit het buitenland gehaald zijn." Driessen kijkt er anders tegenaan. "Ja, daar gaat het wel om. Iedereen heeft een werkvergunning nodig. Als jij naar Egypte gaat, heb je ook een werkvergunning nodig."
Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"
Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"
Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"
Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"
García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen
Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"