Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"

Valentijn Driessen kan zich totaal niet vinden in de uitkomst van het kort geding, dat door NAC Breda werd aangespannen in de paspoortgate. NAC Breda wilde dat het duel met Go Ahead Eagles (6-0) overgespeeld zou worden, omdat de thuisploeg de niet-speelgerechtigde Dean James had opgesteld. De rechter gaf maandag de KNVB echter gelijk.

Driessen vindt die uitspraak verwerpelijk, zo liet hij maandagavond weten bij Vandaag Inside. "Als we de wet al niet meer hoeven te handhaven en reglementen allemaal niet meer tellen, in wat voor land leven we dan?", is Driessen kritisch.

Johan Derksen is het echter niet eens met de chef voetbal van De Telegraaf. "Het is een pragmatische oplossing, want het was helemaal onmogelijk geweest om 133 wedstrijden over te spelen. De rechter heeft goed naar de reglementen van de KNVB gekeken, en die mensen zijn gewoon in hun gelijk gesteld", aldus Derksen.