Driessen haalt keihard uit naar Ajacied: "Het is een slapjanus"
Valentijn Driessen heeft weinig goede woorden over voor Marc ter Stegen na het duel tussen Nederland en Duitsland. De doelman van Ajax krijgt stevige kritiek van de journalist van De Telegraaf, die bovendien de vergelijking maakt met voormalig Duits international Manuel Neuer. Mike Verweij neemt het juist op voor Ter Stegen.
"Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het niet zo’n overtreding dat je hem zou moeten afkeuren", begint Driessen in de podcast Kick-off over de afgekeurde eerste treffer van Oranje. "Ik ben verschrikkelijk tegen het spel waarbij je drie verdedigers van twee meter rond een keeper zet. Als daar tegenwoordig alle doelpunten uit gemaakt worden, dan vind ik voetbal een heel stuk minder leuk worden."
Vervolgens richt Driessen zijn pijlen op de Ajax-doelman. "Het neemt niet weg dat onze vriend Ter Stegen een schijthuis is. Werkelijk waar, die durft er gewoon niet uit te komen. Hij probeert dan te stompen, maar hij heeft volgens mij één keer raak gestompt. Het is een slapjanus."
Verweij kan zich daar niet volledig in vinden. "Hij keepte wel heel erg goed, vond ik." Driessen blijft echter bij zijn standpunt. "Ik begrijp heel goed dat Manuel Neuer al die tijd eerste keeper van Duitsland is geweest. Die is een klasse beter", aldus de journalist.
Verweij vindt vooral dat er naar de regels rond keepers gekeken moet worden. "Vroeger, heel lang geleden, was het zo dat keepers beschermd waren in de vijf meter", legt hij uit. "Dat is toen afgeschaft, maar misschien is het wel weer verstandig om in te voeren. Dan krijg je niet dat gekke gedrag en dan krijg je ook niet die discussie. Als zo’n overtreding op het middenveld plaatsvindt en helemaal als Bas Nijhuis fluit, dan is het doorvoetballen. Dan moet je het ook zo beoordelen en dan is het belachelijk dat deze goal wordt afgekeurd."
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