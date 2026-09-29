Driessen haalt oud-Ajacied door de mangel: "Een wanprestatie"

Valentijn Driessen en Mike Verweij zijn kritisch op Jong Oranje en bondscoach Michael Reiziger die eerder bij Ajax werkte. In de podcast Kick-off van De Telegraaf spreken de journalisten hun verbazing uit over meerdere keuzes van de bondscoach. Driessen spreekt zelfs van een 'wanprestatie' over de ploeg. Toch denken de journalisten dat kwalificatie voor de EK-play-offs nog altijd binnen handbereik ligt.

"Het was een wanprestatie als je daar niet weet te winnen. Je hebt ook Zechiël erbij gekregen", begint Driessen. Vooral het ontbreken van Sean Steur in de basiself verbaasde hem. De middenvelder maakt momenteel indruk bij Newcastle United en kreeg daar kort voor de interland met Jong Oranje nog een applauswissel.

"Maar wat ik ook opvallend vond, was dat Sean Steur, die een uitstekende indruk maakt bij Newcastle United en drie of vier dagen voor de wedstrijd met Jong Oranje met een applauswissel van het veld wordt gehaald, gewoon niet in de basis staat. Sommige van die keuzes van Reiziger zijn onbegrijpelijk", meent Driessen.

Verweij sluit zich daarbij aan en verwijst naar eerdere keuzes van Reiziger. "Reiziger was degene die Meerdink toen ook niet meenam", stelt hij. "Hij moest Valente ook van vakantie halen voor het EK." Ondanks de kritiek denkt Driessen dat Jong Oranje nog altijd goede kansen heeft om de EK-play-offs te bereiken. De ploeg heeft het echter niet volledig meer in eigen hand. "Ze hebben het niet in eigen hand, maar dit kan nauwelijks meer mislopen. Als Noorwegen hun sportieve plicht doet, dan gaat Nederland gewoon door naar de EK-play-offs."