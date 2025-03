Driessen haalt uit: "Alle Ajax-principes zijn overboord gegooid"

Valentijn Driessen vindt dat het huidige Ajax niet speelt zoals het 'echte Ajax' hoort te spelen. Dat zegt de voetbaljournalist in de nieuwste aflevering van de podcast Kick-off van De Telegraaf .

"Alle Ajax-principes overboord gegooid door Farioli", luidt de titel van de podcast. Driessen legt uit: "Als je bij Ajax in de rust in het stadion blijft, en niet naar de perskamer gaat, dan komt er een filmpje over de jeugdopleiding van Ajax. Dan geven ze een aantal typeringen waar Ajax volgens Ajax voor staat: aanvallen, creatief, dominant, attractief, proactief, inspirerend en dynamisch. Nou..."

Driessen vindt dat daar niets van te zien was tegen Almere City. "Als je met die bril op naar Ajax kijkt, kan je niet anders stellen dan dat het absoluut geen Ajax is. Hier beoordeel ik Ajax op. Niet alleen op de 0-1 bij Almere, en dan de boel dichtgooien en Almere de bal geven."

"Het was echt zó verschrikkelijk slecht." Driessen vindt dat het helemaal niet zo pover hoeft bij Ajax. "Ze kunnen veel beter. Berghuis bijvoorbeeld, die loopt gewoon verdwaald rond. Die is murw gebeukt door Farioli en verdrinkt in de ellende bijna", aldus Valentijn Driessen.