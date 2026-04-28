Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"
Valentijn Driessen heeft zich geërgerd aan de afgelopen speelronde in de Eredivisie. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf zijn meerdere ploegen niet meer serieus bezig.
"Hoe serieus neem je jezelf als er drie ploegen zich helemaal volgooien in Spanje?", vraagt Driessen zich af voor de camera van De Telegraaf. "Zoals Sparta, PSV en AZ. AZ speelt dan nog een wedstrijdje tussendoor en spelen met zeven invallers tegen Go Ahead Eagles. Wat nou competitievervalsing?" Komend weekend speelt Ajax tegen PSV.
"FC Utrecht wordt met 5-0 opgerold door Excelsior", vervolgt Driessen. "Excelsior had helemaal geen goed doelsaldo en heeft ineens een goed doelsaldo na een wanprestatie van FC Utrecht. Zo kan je wel even doorgaan met heel veel wedstrijdjes eruit pikken."
De journalist wijst ook naar FC Groningen, dat op bezoek ging bij Feyenoord. "Dick Lukkien is er heel scherp op dat zijn spelers niet appen Luciano Valente van Feyenoord. Dat heeft heel weinig geholpen. Hij had ze beter een bus peper in de reet kunnen steken, want die deden gewoon helemaal niets in De Kuip."
"Dat is allemaal van invloed op de stand. Je verwacht wel iets meer professionaliteit, volwassenheid en verantwoordelijkheid bij alle clubs en alle trainers, ook in deze eindfase van het seizoen", besluit Driessen.
Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma
Geen grote zorgen om afwezige Ajacied: "Werkt binnen aan herstel"
Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"
Twee Ajacieden ontbreken op open training richting duel met PSV
Mika Godts krijgt transferadvies: "Vijftig of zestig miljoen"
'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'
'Club Brugge aast op Dies Janse na transfer van 40 miljoen euro'
Ajax legt talent vast: "We hebben vertrouwen in een mooie toekomst"
Ajax-erehaag voor PSV? "Kunt het niet maken om het niet te doen"
Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"
Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"
Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"
Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"
Van de Kerkhof boos: "Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax"
Kenneth Perez over uitblinker: "Reden waarom je naar Ajax kijkt"
Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week na 0-2 zege op NAC Breda
Toptalent solliciteert bij Ajax en PSV: "Als het aan mij ligt.."
Godts reageert op stijgend prijskaartje: "75 miljoen? Ja, prima!"
Ajacied irriteert Van Hanegem: "Als ik PSV'er was, zou ik dat zeggen"
Kist vreest voor transfer Ajacied: "Hij zal niet te houden zijn"
KNVB wijst scheidsrechter aan voor topper tussen Ajax en PSV
'Cruijff wil Kluivert naar Ajax gaan halen': "Komend seizoen"
Perez twijfelt over toekomst Ajacied: "Dat biedt 0,0 garantie"
Grootfaam ging van Ajax naar Feyenoord: "Dit ventje weet nu..."
'Ajax wil zich versterken met 19-jarige speler van Real Madrid'
'Ajacieden reageren massaal op debuut Grootfaam': "Pijnlijk"
PSV-trainer in de bres voor Ajax: "Niet beoordelen op de ranglijst"
Feyenoord krijgt transfertip: "Een vervanger van Ueda? Dolberg"
Ajax-jongeling haalt woede fans op hals: "Ben beter dan Wijndal"
PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"