2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

Bjorn
bron: De Telegraaf

Valentijn Driessen heeft zich geërgerd aan de afgelopen speelronde in de Eredivisie. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf zijn meerdere ploegen niet meer serieus bezig.

"Hoe serieus neem je jezelf als er drie ploegen zich helemaal volgooien in Spanje?", vraagt Driessen zich af voor de camera van De Telegraaf. "Zoals Sparta, PSV en AZ. AZ speelt dan nog een wedstrijdje tussendoor en spelen met zeven invallers tegen Go Ahead Eagles. Wat nou competitievervalsing?" Komend weekend speelt Ajax tegen PSV.

"FC Utrecht wordt met 5-0 opgerold door Excelsior", vervolgt Driessen. "Excelsior had helemaal geen goed doelsaldo en heeft ineens een goed doelsaldo na een wanprestatie van FC Utrecht. Zo kan je wel even doorgaan met heel veel wedstrijdjes eruit pikken."

De journalist wijst ook naar FC Groningen, dat op bezoek ging bij Feyenoord. "Dick Lukkien is er heel scherp op dat zijn spelers niet appen Luciano Valente van Feyenoord. Dat heeft heel weinig geholpen. Hij had ze beter een bus peper in de reet kunnen steken, want die deden gewoon helemaal niets in De Kuip." 

"Dat is allemaal van invloed op de stand. Je verwacht wel iets meer professionaliteit, volwassenheid en verantwoordelijkheid bij alle clubs en alle trainers, ook in deze eindfase van het seizoen", besluit Driessen.

Steven Berghuis juicht met Mika Godts

Godts schittert met 'Zlatan-goal': "Die van Ibrahimovic is beter"

Charles-Andreas Brym en Raul Paula (NAC Breda) proberen Mika Godts (Ajax) af te stoppen

Ajax wint zakelijk bij NAC dankzij prachtgoal van Mika Godts

Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

Geen grote zorgen om afwezige Ajacied: "Werkt binnen aan herstel"

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

Twee Ajacieden ontbreken op open training richting duel met PSV

Mika Godts krijgt transferadvies: "Vijftig of zestig miljoen"

'Ajax houdt interesse in Spanjaard (24), concurrentie moordend'

'Club Brugge aast op Dies Janse na transfer van 40 miljoen euro'

Ajax legt talent vast: "We hebben vertrouwen in een mooie toekomst"
