Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

"Hoe serieus neem je jezelf als er drie ploegen zich helemaal volgooien in Spanje?", vraagt Driessen zich af voor de camera van De Telegraaf. "Zoals Sparta, PSV en AZ. AZ speelt dan nog een wedstrijdje tussendoor en spelen met zeven invallers tegen Go Ahead Eagles. Wat nou competitievervalsing?" Komend weekend speelt Ajax tegen PSV.

"FC Utrecht wordt met 5-0 opgerold door Excelsior", vervolgt Driessen. "Excelsior had helemaal geen goed doelsaldo en heeft ineens een goed doelsaldo na een wanprestatie van FC Utrecht. Zo kan je wel even doorgaan met heel veel wedstrijdjes eruit pikken."