Driessen haalt uit: "Dit is voor Ajax gewoon verschrikkelijk"
De transfer van Sean Steur naar Newcastle United kan op weinig begrip rekenen van Valentijn Driessen. De journalist vindt het onbegrijpelijk dat het toptalent Ajax al na een beperkt aantal wedstrijden verlaat en vreest dat de overstap vooral is ingegeven door financiële motieven.
"Bijna alle spelers die op die leeftijd zijn weggegaan bij Ajax, komen op hangende pootjes terug of redden het uiteindelijk helemaal niet meer", begint Driessen stellig in de podcast Kick-off. "Dat is een slecht voorteken voor die jongen... Deze mensen zijn natuurlijk gewoon puur voor het geld gegaan. Waar komen ze vandaan? Volendam? Daar zijn wel meer mensen die voor het geld gaan."
Volgens Driessen is het extra pijnlijk dat juist een van de grootste talenten van de Amsterdamse jeugdopleiding vertrekt. Steur zou tijdens de contractonderhandelingen bovendien een basisplaats hebben geëist, iets wat technisch directeur Jordi Cruijff hem niet kon toezeggen. "Dat Steur weg is, is natuurlijk verschrikkelijk voor het Nederlandse voetbal. Hij is één van de meest talentvolle spelers op de Nederlandse velden. Opgeleid bij opleidingsinstituut Ajax. Ajax haalt nu ervaren spelers om de jonkies te begeleiden en het grootste talent loopt de deur uit", aldus Driessen.
Ondanks het feit dat Steur pas veertien keer in de basis stond en aan het einde van vorig seizoen geen onbetwiste basisspeler was, verwacht Driessen dat Ajax zijn vertrek nadrukkelijk zal voelen. "Hij vertrekt nu, misschien voor veel geld, maar dat is het paard achter de wagen spannen. Hij heeft weinig gespeeld, maar heeft zichzelf bewezen als basisspeler. Dit zijn spelers die een elftal beter maken. Dit is voor Ajax gewoon verschrikkelijk", besluit hij.
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