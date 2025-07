Driessen haalt uit: "Hij heeft de gehele directie geringeloord"

Valentijn Driessen heeft zich in de podcast Kick-off uitgesproken over het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax, waarbij hij met name technisch directeur Alex Kroes onder vuur neemt. Volgens Driessen heeft Kroes de Italiaanse trainer, die op het punt staat een contract te tekenen bij FC Porto, veel te gemakkelijk laten gaan, met als gevolg dat Ajax miljoenen misloopt.

Farioli vertrekt ondanks een nog doorlopend driejarig contract in Amsterdam zonder dat er een transfersom wordt betaald. Dat heeft alles te maken met een contractuele clausule. "Je kan het Farioli niet kwalijk nemen," begint Driessen. "Je kan het Ajax wel kwalijk nemen. Ook Alex Kroes. Die riep altijd heel hard: ik heb een geweldige deal gemaakt. Toen werd hem gevraagd naar die deal, maar daar wilde hij geen antwoord op geven toen Farioli wegging."

Driessen legt vervolgens uit wat er in het contract van Farioli stond: "Ajax kon vijf miljoen vragen als hij weg zou gaan voor een bepaalde datum. Dat bedrag werd steeds minder en vanaf 1 juli was hij transfervrij." Die datum is inmiddels verstreken, en Farioli lijkt nu zijn handtekening te zetten onder een contract in Portugal. "Ajax wordt gewoon vijf miljoen door de neus geboord", concludeert Driessen. "Hij heeft echt die hele directie geringeloord, het is van een kneuterigheid van Ajax. Een hele slechte clausule."

Collega Mike Verweij sluit zich deels aan bij Driessen, maar plaatst ook een kanttekening. "Ajax besloot daar ook in mee te gaan, omdat Farioli Ajax naar de tweede plaats heeft gebracht en lang zelfs naar het kampioenschap leek te brengen. Kroes is Farioli gewoon heel erg dankbaar voor de cultuuromslag die heeft plaatsgevonden en de prestaties die zijn geboekt. Dus ja, die heeft zich coulant opgesteld. Daar valt iets voor te zeggen, maar wat Valentijn zegt valt ook iets voor te zeggen. Je had gewoon vast moeten houden aan die vijf miljoen. Vooral omdat Portugese media nu melden dat hij eigenlijk al vanaf januari in gesprek was met Porto."

Driessen reageert fel: "Het is structureel", zegt hij. "Het is bij al zijn clubs gebeurd. Hij heeft nergens langer dan twee jaar gezeten, dus je weet wat voor mannetje het is. Ik vind dit echt onbestaanbaar. Het is heel slecht bestuur. Kroes is daar niet voor zijn grote vriend Farioli. Hij is daar voor het belang van Ajax en vijf miljoen is gewoon veel geld nu voor Ajax. Dan moet je je keihard opstellen. Dit was een boterzachte clausule."