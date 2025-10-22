Driessen haalt uit: "Kroes blijft een ordinaire spelershandelaar"

Valentijn Driessen begrijpt werkelijk niets van het handelen van Alex Kroes de afgelopen maanden. Tot overmaat van ramp praatte, volgens Driessen, Kroes zijn eigen fouten goed in een gesprek met Ajax Life. Driessen spitte het interview door naar de meest opvallende uitspraken van de directeur.

"Wat te denken van de bijna trots waarmee Kroes in het interview verkondigt dat hij op de dag van Olympique Marseille-Ajax al zei dat het 3-0 voor Marseille ging worden. Het werd 4-0", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Of dat hij in aanloop naar Ajax-Internazionale vertelde ’niet ontevreden’ te zijn met een 1-0 nederlaag. Het werd 2-0."

"Dit zijn dus uitgesproken gedachten van de technisch directeur van Ajax, die bijna dagelijks contact heeft met de hoofdtrainer van Ajax", schrijft de journalist. "Het zegt alles over het vertrouwen van Kroes in Heitinga, of juist het totale gebrek aan vertrouwen. Maar tevens het ontbreken van ieder vertrouwen in de selectie van Ajax. Wantrouwen in de door Kroes zelf samengestelde spelersgroep. Een selectie waarvan hij wist dat deze Ajax zou gaan vertegenwoordigen in de Champions League. Hoe kijken sponsors van Ajax hier naar?"

"Om te overleven, vraagt Kroes nu om realisme. Maar ondanks alle verzachtende omstandigheden die de technisch directeur tien weken na de competitiestart aanvoert, zadelde hij Heitinga in augustus met de doelstelling op dat Ajax dit seizoen tweede moet worden", weet Driessen. "Terwijl hij aanhaalt dat het Ajax van Farioli met een betere selectie vorig seizoen veel geluk had bij het bereiken van de tweede plaats."

"Alex Kroes was voorbestemd om algemeen directeur van Ajax te worden en door zijn eigen stommiteit – handelen met voorkennis – mocht hij uiteindelijk technisch directeur worden", vervolgt de journalist. "Hij blijft echter een ordinaire spelershandelaar, die gaat voor de deal en Ajax met zijn technisch beleid niet sterker heeft gemaakt. Om daarvoor Heitinga voor de bus te gooien, is een Ajax-directeur onwaardig", besluit hij.