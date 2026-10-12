Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"

"Van Meenen heeft overal een antwoord op, maar nooit het goede antwoord", begint Driessen bij de podcast Kick-off. "Die bakte allemaal zoete broodjes. Hij nam allerlei details door om de fouten van z'n scheidsrechters goed te praten. Het ergste is nog wat hij zei over Ajax – NEC, wat een rode kaart had moeten zijn voor Jorthy Mokio. Hij zei: Dit is geen scoringskans, want er staan nog veel mensen voor."

Vooral die uitleg over het moment bij Ajax – NEC schiet bij Driessen in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat Van Meenen de situatie verkeerd heeft beoordeeld. "Die jongen van NEC stond twee meter voor de doellijn. Het enige wat hij moest doen, was hem erin pissen. Dan vraagt hij: Is dit wel een honderd procent scoringskans? Nou, werkelijk waar. Die man heeft zich in één ochtend bij ESPN belachelijk gemaakt."