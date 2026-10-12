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Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"

Joram
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen heeft hard uitgehaald naar Raymond van Meenen. De scheidsrechtersbaas schoof zondagochtend aan bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN, maar maakte volgens de journalist van De Telegraaf geen goede indruk. In de podcast Kick-off bekritiseert Driessen de manier waarop Van Meenen de beslissingen van scheidsrechters verdedigde.

"Van Meenen heeft overal een antwoord op, maar nooit het goede antwoord", begint Driessen bij de podcast Kick-off. "Die bakte allemaal zoete broodjes. Hij nam allerlei details door om de fouten van z'n scheidsrechters goed te praten. Het ergste is nog wat hij zei over Ajax – NEC, wat een rode kaart had moeten zijn voor Jorthy Mokio. Hij zei: Dit is geen scoringskans, want er staan nog veel mensen voor."

Vooral die uitleg over het moment bij Ajax – NEC schiet bij Driessen in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat Van Meenen de situatie verkeerd heeft beoordeeld. "Die jongen van NEC stond twee meter voor de doellijn. Het enige wat hij moest doen, was hem erin pissen. Dan vraagt hij: Is dit wel een honderd procent scoringskans? Nou, werkelijk waar. Die man heeft zich in één ochtend bij ESPN belachelijk gemaakt."

Ook de situatie rond Armando Obispo tijdens PSV – SC Heerenveen had volgens hem anders beoordeeld moeten worden. "Dat was gewoon een rode kaart, maar dan zegt Van Meenen: Je ziet dat de bal doorschiet." Driessen kan zich niet vinden in die uitleg en vervolgt zijn kritiek. "Ja, logisch: de voet van die gozer wordt ondersteboven geschoten. Dan schiet de bal door en heeft hij geen controle meer over de bal. Het sloeg echt helemaal nergens op wat deze man zei. Hij is natuurlijk geschrokken, want bij Ajax – PSV heeft hij Pol van Boekel voor de bus gegooid door Hugo Borst te vertellen dat Ruben van Bommel rood had moeten krijgen."

Ook over een andere overtreding is Driessen niet te spreken. Hij vindt dat Van Meenen tijdens zijn televisieoptreden te veel bezig was met het verdedigen van de arbitrage. "Het is de week van de scheidsrechter en het is een ijdeltuit eerste klas. Van Meenen ging er zitten en maakte een belachelijke tv-beurt. Over die overtreding van Abdellah Ouazane zei hij: Het was voet op voet. Heb je gezien hoe die Bryan Linssen door de lucht werd geslingerd? Het sloeg echt helemaal nergens op", besluit Driessen.

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