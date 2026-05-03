Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Valentijn Driessen heeft zich kritisch uitgelaten over het optreden van Ajax in de topper tegen PSV, die eindigde in 2-2. Volgens de journalist was het vooral PSV dat aanspraak maakte op de overwinning, terwijl Ajax nauwelijks overtuigde.
"Er was één ploeg die ergens om moest vechten en dat was Ajax", aldus Driessen namens De Telegraaf. "Maar dat hebben we niet gezien. Deze Spaanse trainer heeft dan de Cruijff-filosofie omarmd zegt hij, maar dat is dan in theorie. Ajax stond met vijf man achterop, of drie verdedigende middenvelders en het leek helemaal nergens op. Er was één partij die wilde voetballen en dat was PSV."
Ook onder supporters van Ajax merkte hij teleurstelling over het vertoonde spel. "Ik merkte wel dat veel Ajax-fans teleurgesteld waren in het spel van de ploeg", vervolgde hij. "Dat begrijp ik ook wel, want je speelt eigenlijk tegen het B-elftal van PSV. Op een gegeven moment haalde Bosz zelfs nog Veerman en Wanner eruit, toen kwam er nog een heel ander middenveld. Vooraf werd er over een complot gesproken, want Bosz en Jordi Cruijff zijn maatjes van elkaar. Dus PSV zou niet voor het uiterste gaan en dat gevoel kreeg je af en toe zeker."
Daarnaast vond Driessen het moment voorafgaand aan de wedstrijd pijnlijk voor Ajax. De ploeg vormde een erehaag voor PSV, terwijl het puntenverschil groot is. "En dat in de wetenschap dat je 24 punten achter staat. Dat hadden er 21 kunnen worden, maar dat heeft er geen moment ingezeten."
Hij wees daarbij ook op het vroege gevaar van PSV: "Als Driouech (Couhaib, red.) iets scherper is, dan staat Ajax binnen tien minuten met 0-2 achter in eigen huis. Dan stel je allemaal verdedigers op en ligt de bal na 30 seconden in het netje, hoe is dat in godsnaam mogelijk. Besef je dan wel waar je mee bezig bent en dat Ajax eventueel nog de Champions League kan halen."
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"
PSV baalt na 'gestolen' punt van Ajax: "Ik ben er doodziek van"
Ajax redt punt in slotfase in topper tegen PSV in Johan Cruijff Arena
Oud-trainer Ajax krijgt snauw: "Heeft mijn leven moeilijk gemaakt"
'Ajax stunt met komst succestrainer': "Die is wel gesproken"
Josip Sutalo gaat in op toekomst: "Ik hou echt van Amsterdam..."
Opstelling Ajax: Garcia kiest voor volgende 11 in topper met PSV
Danny Buijs (43) naar Ajax? "Ze moeten me dan wel overtuigen..."
Chuba Akpom verlaat Ajax na promotie Ipswich voor miljoenenbedrag
Ajax-spits wil blijven: "Voor mij zeker een optie om bij te tekenen"
Wim Kieft: "Sportief, maar ook een pijnlijk moment voor Ajax"
Gravenberch en Gakpo over Ajax-PSV: "PSV is heer en meester"
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand