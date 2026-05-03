2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen heeft zich kritisch uitgelaten over het optreden van Ajax in de topper tegen PSV, die eindigde in 2-2. Volgens de journalist was het vooral PSV dat aanspraak maakte op de overwinning, terwijl Ajax nauwelijks overtuigde.

"Er was één ploeg die ergens om moest vechten en dat was Ajax", aldus Driessen namens De Telegraaf. "Maar dat hebben we niet gezien. Deze Spaanse trainer heeft dan de Cruijff-filosofie omarmd zegt hij, maar dat is dan in theorie. Ajax stond met vijf man achterop, of drie verdedigende middenvelders en het leek helemaal nergens op. Er was één partij die wilde voetballen en dat was PSV."

Ook onder supporters van Ajax merkte hij teleurstelling over het vertoonde spel. "Ik merkte wel dat veel Ajax-fans teleurgesteld waren in het spel van de ploeg", vervolgde hij. "Dat begrijp ik ook wel, want je speelt eigenlijk tegen het B-elftal van PSV. Op een gegeven moment haalde Bosz zelfs nog Veerman en Wanner eruit, toen kwam er nog een heel ander middenveld. Vooraf werd er over een complot gesproken, want Bosz en Jordi Cruijff zijn maatjes van elkaar. Dus PSV zou niet voor het uiterste gaan en dat gevoel kreeg je af en toe zeker."

Daarnaast vond Driessen het moment voorafgaand aan de wedstrijd pijnlijk voor Ajax. De ploeg vormde een erehaag voor PSV, terwijl het puntenverschil groot is. "En dat in de wetenschap dat je 24 punten achter staat. Dat hadden er 21 kunnen worden, maar dat heeft er geen moment ingezeten." 

Hij wees daarbij ook op het vroege gevaar van PSV: "Als Driouech (Couhaib, red.) iets scherper is, dan staat Ajax binnen tien minuten met 0-2 achter in eigen huis. Dan stel je allemaal verdedigers op en ligt de bal na 30 seconden in het netje, hoe is dat in godsnaam mogelijk. Besef je dan wel waar je mee bezig bent en dat Ajax eventueel nog de Champions League kan halen."

Valentijn Driessen Eredivisie
