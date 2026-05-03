Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"

"Er was één ploeg die ergens om moest vechten en dat was Ajax", aldus Driessen namens De Telegraaf. "Maar dat hebben we niet gezien. Deze Spaanse trainer heeft dan de Cruijff-filosofie omarmd zegt hij, maar dat is dan in theorie. Ajax stond met vijf man achterop, of drie verdedigende middenvelders en het leek helemaal nergens op. Er was één partij die wilde voetballen en dat was PSV."

Ook onder supporters van Ajax merkte hij teleurstelling over het vertoonde spel. "Ik merkte wel dat veel Ajax-fans teleurgesteld waren in het spel van de ploeg", vervolgde hij. "Dat begrijp ik ook wel, want je speelt eigenlijk tegen het B-elftal van PSV. Op een gegeven moment haalde Bosz zelfs nog Veerman en Wanner eruit, toen kwam er nog een heel ander middenveld. Vooraf werd er over een complot gesproken, want Bosz en Jordi Cruijff zijn maatjes van elkaar. Dus PSV zou niet voor het uiterste gaan en dat gevoel kreeg je af en toe zeker."