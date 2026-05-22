Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"
Valentijn Driessen denkt niet dat het lek nu boven is bij Ajax. De Amsterdammers speelden donderdagavond in de halve finale van de play-offs een goede wedstrijd tegen FC Groningen (2-0).
Na een zeer teleurstellend seizoen was de overwinning op FC Groningen een mooie opsteker voor Ajax. "Ik las ergens dat het lek boven is, maar het lek is natuurlijk niet boven", reageert Driessen in Vandaag Inside. "Het is tegen de nummer negen van Nederland, die machteloos was omdat hun beste speler er niet bij was."
Ook trainer Oscar Garcia, die stelde dat Ajax in staat is de Conference League te winnen, moet het ontgelden. "Die García roept heel veel onzin", oordeelt Driessen. "Tegelijkertijd zaagt hij ook zijn eigen spelers af. Hij roept dat het niet zijn spelers zijn en dat ze goed genoeg zijn bevonden door anderen. Een aantal spelers willen niet eens voetballen met het WK in hun achterhoofd."
