'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

Cherine

Valentijn Driessen is nog niet overtuigd van de komst van James McConnell naar Ajax. Bovendien vindt de voetbalchef van De Telegraaf dat Kasper Dolberg te weinig gif heeft om het verschil te maken bij de club.

Ajax haalde James McConnell maar laat hem nog niet spelen. "Wat ik denk… wanneer gaat die jongen nou eindelijk spelen?" vraagt Driessen zich af bij Telesport. "Als hij voor de A-selectie is gehaald, kan je hem toch minuten laten maken bij Jong Ajax, tenzij hij geblesseerd is."

"Het blijft iemand waar we met een vergrootglas naar zullen kijken. Die jongen kan het natuurlijk nooit goed doen, en dat is triest voor hem. Iedereen vindt dat Ajax die speler niet had moeten halen, in tegenstelling tot Kasper Dolberg", vervolgt hij.

Driessen is het eens met de geluiden dat Dolberg niet genoeg gif heeft om in grote wedstrijden het verschil te maken. "Hij is groter geworden, wijzer, heeft meer ervaring en is beter. Maar hij was natuurlijk altijd een dooie, en volgens mij is hij dat nog steeds. Zo is hij, dat is niet erg zolang hij maar goals maakt. Maar hij moet nog wel even de strijd winnen van Wout Weghorst", aldus Driessen.

