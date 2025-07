Driessen haalt uit: "Nederland zou warm lopen bij Ajax-deelname"

"Het commerciële gedrocht zal niet van de kalender verdwijnen, want in Saudi-Arabië en Qatar – niet toevallig twee financieel machtige partners van de FIFA – staan ze klaar de volgende edities te organiseren", schrijft Driessen. "Neemt niet weg dat het WK in landen buiten Europa met een deelnemer populair is. Clubs als Al Ahly, Inter Miami, Auckland City, Esperance, Urawa Red Diamonds, Mamelodi Sundowns, Ulsan, Wydad Casablanca, Pachuca en Al Hilal kregen de kans zich te meten met ’s werelds grootste clubs."

Driessen acht de kans groot dat ook in Nederland enthousiasme zal ontstaan als PSV, Ajax of Feyenoord in de toekomst mogen meedoen. "Nederland zou warm lopen bij deelname van PSV, Ajax of Feyenoord. De 'kleintjes' waren in staat tot een enkele verrassing. De uitschakeling van Manchester City door het Saudische Al Hilal was zelfs een stunt, maar aan het einde van de rit verdelen de usual suspects de hoofdprijs."

Tot slot richt Driessen zijn pijlen op de FIFA, die hij verwijt het toernooi te organiseren in een toch al overvolle voetbalagenda. Vooral de weersomstandigheden zijn hem een doorn in het oog. "Volgens de FIFA is de repetitie geslaagd. Toch blijft het belachelijk dat er uit commercieel oogpunt midden op de dag in uitzonderlijke hitte wordt gevoetbald. Niemand hoor je dan over het weerprotocol. Maar bij dreigende extreme weersituaties in een straal van tien kilometer worden duels uitgesteld of tijdelijk gestaakt. Daarom duurde Benfica-Chelsea vijf uur zonder dat er een druppel regen viel."