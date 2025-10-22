Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Driessen hard: "Een Ajax-directeur die dat doet is ongeschikt"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is genadeloos over Alex Kroes zijn interview in Ajax Life. Hij vindt dat Kroes zich daar voor aap heeft gezet en snapt weinig van het feit dat Ajax nog doorgaat met de Technisch Directeur.

"Een Ajax-directeur die de fans verklapt hoe ze kunnen helpen de trainer te lozen is ongeschikt voor zijn functie", is Driessen keihard in De Telegraaf. "Een nimmer vertoonde toelichting op een geforceerd ontslag. Maar gaat Heitinga eruit bij Ajax, dan valt Kroes niet te handhaven."

"Heitinga is verantwoordelijk voor de prestaties van het eerste elftal komende weken tegen AZ, Chelsea, FC Twente, SC Heerenveen, Galatasaray en FC Utrecht", vervolgt Driessen. "Geluk bij een ongeluk, slechts de Alkmaarders, Friezen en Turken komen naar de Johan Cruijff ArenA."

"Aan het eind van het liedje is Heitinga het grote slachtoffer van Kroes’ beleid. Kroes heeft de onervaren Heitinga aangesteld, Kroes heeft hem omringd met vederlichte stafleden, Kroes eist Ajax-voetbal, Kroes heeft een onevenwichtige selectie samengesteld, Kroes heeft zich laten chanteren door Jordan Henderson, Kroes heeft bij de ontbinding van het contract met Francesco Farioli een clausule opgenomen dat hij na 1 juli gratis mocht vertrekken, Kroes heeft bijna 50 miljoen (!) geïnvesteerd in miskopen en Kroes heeft 15 miljoen euro voor Oscar Gloukh betaald zonder van zichzelf te eisen dat een investering voor die prijs een directe meerwaarde moet zijn voor het eerste elftal", somt Driessen op.

"En nu het kalf langzaam verdrinkt, smeken om realisme en allerhande omstandigheden als excuus aanvoeren voor de verloedering afgelopen maanden", vervolgt Driesen. "Maar niets over zijn missers op de transfermarkt, nergens in het interview steekt Kroes de hand in eigen boezem, zelfs met geen vinger wijst hij naar zichzelf."

