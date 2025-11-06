Driessen hard over Ajax: "Ze kunnen zich niet langer verschuilen"

Valentijn Driessen is kritisch over het spel van Ajax en de manier waarop John Heitinga het team leidt. Dat blijkt uit zijn column in De Telegraaf .

"Hij liet Ajax defensief spelen zoals een Ajax nog nooit had gespeeld in een thuiswedstrijd. Voor de zoveelste keer kwam er een nieuwe tactiek en een op veel plaatsen gewijzigde formatie uit de tombola van de trainer van Ajax."

Driessen gaat verder: "Prima dat vloeken in de Ajax-kerk, als het allemaal leidt tot resultaat. Dan is er zelfs bij Ajax veel geoorloofd, bleek vorig seizoen al onder trainer Francesco Farioli. Maar zijn opvolger Heitinga zet helemaal niets neer: geen resultaat, geen goede elftallen en geen goede tactiek. Dan is het niet vreemd dat iedere ontwikkeling van elftal en spelers individueel ontbreekt."

"Natuurlijk heeft hij een minder elftal dan Farioli, maar daarachter kunnen ze zich bij Ajax niet langer verschuilen na vier kansloze Europese nederlagen met veertien tegendoelpunten en één gescoorde goal. En dan rijgt de ploeg in de Eredivisie de ene slechte wedstrijd aan de andere met een vierde plaats op acht punten achterstand van de koplopers Feyenoord en PSV tot gevolg", besluit de kritische journalist.