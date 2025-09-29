Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Lees over het eerste elftal van Ajax

Driessen hard: "Ze doen het geen haar beter dan Sven Mislintat"

Amber
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

In zijn column voor De Telegraaf spaart Valentijn Driessen Ajax-directeuren Marijn Beuker en Alex Kroes niet. Volgens de journalist doen zij het "geen haar beter" dan hun omstreden voorganger Sven Mislintat.

"Beuker en Kroes zijn met hun besluiten, aanstellingen en aan- en verkoopstrategie waardige opvolgers van charlatan Sven Mislintat, die eerder al voor rokende puinhopen zorgde bij Ajax", schrijft Driessen. "Beuker en Kroes doen het geen haar beter en verspillen alleen minder geld dan de Duitser omdat er minder geld in de kas zit."

Ook trainer John Heitinga moet het ontgelden. Driessen ziet weinig ontwikkeling onder zijn leiding: "Heitinga bewijst bijna iedere wedstrijd van Ajax dat zijn ploeg geen flauw benul heeft hoe ze Ajax-voetbal moet spelen. Terwijl hij daarvoor verantwoordelijk is. Hij stelt wekelijks een onsamenhangend elftal op dat niet weet hoe samen aan te vallen, hoe samen te verdedigen, zelfs hoe simpelweg samen te spelen. Het zijn allemaal BV'tjes die alleen met zichzelf bezig zijn zonder dat het team enige ontwikkeling maakt sinds Heitinga is aangesteld."

Een ingreep verwacht Driessen voorlopig niet. "De baas van Heitinga is de voetbaldirectie met Beuker en Kroes. Die twee hebben hem aangesteld en het zou een brevet van onvermogen zijn als zij hun aanstelling van mei jongstleden terugdraaien."

