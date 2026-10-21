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Driessen hekelt 'angsthaas': "Bij Ajax hoeven ze niet te treuren"

Bjorn
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

PSV boekte dinsdagavond een knappe zege in de Champions League bij FC Porto (0-1), dat onder leiding staat van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Valentijn Driessen haalt flink uit naar de Italiaanse oefenmeester.

"Tegen het PSV van Peter Bosz, dat hij in zijn Nederlandse jaren tweemaal versloeg, bleek Farioli zijn oude gedaante weer te hebben aangenomen", schrijft Driessen in zijn analyse voor De Telegraaf. "De Italiaan liet FC Porto zo mogelijk nog defensiever spelen dan hij Ajax ooit liet opereren."

"Of PSV in de Champions League en Eredivisie geen moeizame periode doormaakt", vervolgt de journalist. "Of dat PSV nog met Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Joey Veerman in de gelederen speelt. PSV profiteerde optimaal van het laffe spel van Farioli met FC Porto."

Driessen is zeer kritisch op het spel voor FC Porto. "De Portugezen wisten niet hoe snel ze als een verzameling angsthazen achteruit moesten rennen naar het eigen strafschopgebied. PSV kreeg het initiatief in Portugal en liep daar niet voor weg, zoals Bosz al voorspelde", aldus Driessen, die een duidelijke conclusie trekt.

"In Amsterdam wordt nog vaak getreurd om het vertrek van de Italiaan. Hoewel Farioli met Ajax vlak voor het einde van de competitie een voorsprong van negen punten op PSV verspeelde en daarmee ook de landstitel. Wie dit FC Porto ziet spelen, hoeft niet te treuren dat Farioli een vertrek bij Ajax heeft geforceerd medio 2024, omdat hij zijn staf niet verder mocht uitbreiden met psychologen, mental coaches, fysieke trainers, dokters en koks. Hij blijft maar afwachten in plaats van aanvallen", besluit hij.

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