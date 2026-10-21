Driessen hekelt 'angsthaas': "Bij Ajax hoeven ze niet te treuren"

PSV boekte dinsdagavond een knappe zege in de Champions League bij FC Porto (0-1), dat onder leiding staat van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Valentijn Driessen haalt flink uit naar de Italiaanse oefenmeester.

"Tegen het PSV van Peter Bosz, dat hij in zijn Nederlandse jaren tweemaal versloeg, bleek Farioli zijn oude gedaante weer te hebben aangenomen", schrijft Driessen in zijn analyse voor De Telegraaf. "De Italiaan liet FC Porto zo mogelijk nog defensiever spelen dan hij Ajax ooit liet opereren."

"Of PSV in de Champions League en Eredivisie geen moeizame periode doormaakt", vervolgt de journalist. "Of dat PSV nog met Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Joey Veerman in de gelederen speelt. PSV profiteerde optimaal van het laffe spel van Farioli met FC Porto."