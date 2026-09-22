Driessen hekelt Xavi-uitspraak: "Een kinderhand is snel gevuld"
Valentijn Driessen kan zich niet vinden in de complimenten van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández over de Eredivisie. De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat de Spanjaard veel te lovend is over het Nederlandse voetbal.
Xavi zei maandag op zijn eerste persconferentie als bondscoach van het Nederlands elftal dat de wedstrijd tussen Ajax en PSV (1-3) van 'Champions League-niveau' was. Driessen is het daar totaal niet mee is, zo verduidelijkt hij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.
"Een kinderhand is snel gevuld", meent Driessen. "Ik weet niet of het een week later was, maar PSV weet gewoon niet te winnen van Shakhtar Donetsk. Feyenoord wordt gewoon weggespeeld door FC Barcelona. Het is op dit moment gewoon geen Champions League-niveau op dit moment in Nederland."
Volgens Driessen gaf met name het Champions League-duel tussen FC Barcelona en Feyenoord (5-1) aan dat Nederlandse clubs nog niet klaar zijn voor de Europese top. "Je bent daar gewoon naar de slachtbank geleid en voor hetzelfde geldt wordt het daar gewoon 8-1, 9-1", aldus Driessen.
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