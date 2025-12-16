Driessen: "Het was niet om aan te zien, dat is niet des Ajax"

Valentijn Driessen haalde na de winst van Ajax op Feyenoord in de Klassieker flink uit naar het niveau van het voetbal bij Ajax. Volgens hem waren zowel Feyenoord als Ajax beide zwaar ondermaats en heeft de minst slechte ploeg gewonnen.

Johan Derksen is echter enthousiast over de prestatie van het jonge Ajax. "Ajax zit in een dip. Het gaat slecht en iedereen is depri. Vervolgens heeft Fred Grim het enige logische gedaan en dat is jeugdspelers erin zetten, die minstens net zo goed zijn als die dure aankopen", begint Derksen bij Vandaag Inside. "Hij wint De Klassieker van Feyenoord en jij zeikt hem helemaal af", doelt Derksen op Driessen.

Driessen staat achter zijn eigen woorden. "Het was niet om aan te zien. Als ze de bal hadden begonnen ze heel hard te rennen. Dat is niet des Ajax. Ze wilden de bal helemaal niet hebben. Je zit te kijken en dan denk je: dit is de topper in Nederland?"

"Het was niet spannend, man. Feyenoord was helemaal niks." Vanuit het publiek wordt Driessen gevraagd wat hij zou hebben geschreven als Ajax goed had gespeeld, maar wel had verloren: "Ongelooflijk dat Ajax zo open huis heeft gehouden", zegt Driessen lachend en met gevoel voor zelfspot. "Iedereen vindt het nu goed, maar het is helemaal niet toekomstig bestendig."