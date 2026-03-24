Driessen: "Hij heeft zijn geloofwaardigheid helemaal verloren"

"Ja, het was verschrikkelijk om aan te zien", zegt de analist bij Vandaag Inside. "Het verveelde me ook. Ik heb met veel plezier naar NEC - SC Heerenveen gekeken. Mooie goals en leuk aanvallend voetbal van alle twee. De amusementswaarde was een 9. En dit was de amusementswaarde een 3", doelt hij op de Klassieker.

Driessen is het daarmee eens. "Het leek helemaal nergens op. Maar had jij nou het idee dat Ajax vijf punten achter Feyenoord staat? Die deden gewoon helemaal niks! De trainer liep vorig de polonaise en iedereen er achteraan dat Ajax er weer is. Niks van gezien", aldus Driessen over Ajax-trainer Óscar García.

De journalist van De Telegraaf verbaasde zich ook over de reactie van García na afloop, die best tevreden was met het resultaat in de Klassieker. Ook over spitsen Wout Weghorst en Kasper Dolberg was hij te spreken. "Die heeft zijn geloofwaardigheid helemaal verloren, in ieder geval bij mij. Op het moment dat je dit roept, dat je vindt dat ze allebei naar behoren of goed hebben gevoetbald. Hun taken gedaan en weet ik wat hij allemaal riep. Dan ben je weg, dan ben je af."