Driessen: "Hij is bij Ajax wel doorgebroken, maar nu pas echt"

"Frenkie is gelukkig weer heel goed bijgedraaid. Die speelt de laatste tijd weer fantastisch bij FC Barcelona", begint Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf, waarna hij Gravenberch aanhaalt: "Als je naar het cv van Gravenberch kijkt, dat is behoorlijk indrukwekkend."

Driessen haakt in als de middenvelder van Liverpool ter sprake komt. "Dit jaar is hij pas echt doorgebroken. Hij is bij Ajax wel doorgebroken, maar dat is meer Nederlands niveau. Terwijl Ajax toen ook Europees wel aan de weg timmerde, maar hij is nu internationaal doorgebroken. Hij drukt ook zijn stempel op het spel van Liverpool. Hij is een meerwaarde voor dit Oranje."

Het duo verwacht dat de oud-Ajacieden samen met Reijnders gaan spelen. "Frenkie de Jong is in vorm en Reijnders heeft ook zijn stempel gedrukt. Het is echt heel lang geleden dat Nederland zo'n goed middenveld heeft gehad", aldus Driessen. "Maar alleen met de middenvelders red je het niet. Je moet ook in de aanval goede spelers hebben. Daar zitten we dun in."