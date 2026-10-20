Driessen: "Hij kan misschien wel de nieuwe Wout Weghorst worden"

Valentijn Driessen is onder de indruk van de ontwikkeling van Milan Zonneveld in de Eredivisie. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het knap hoe de 23-jarige spits van Sparta Rotterdam zich heeft aangepast op het hoogste niveau van Nederland.

"Die heb ik bij Telstar gevolgd, want hij kwam van Quick Boys. Dus ik wilde kijken hoe snel hij zou aanhaken. Zeker omdat het een aanvaller is, dan moet je toch wel iets bijzonders hebben", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"En bij Telstar ging het eigenlijk helemaal niet", vervolgt de journalist. "Toen werd hij op een gegeven moment geruild met Thórisson. Die ging van Sparta naar Telstar, en Zonneveld ging naar Sparta toe. Toen zei ik nog tegen Maurice Steijn dat ze volgens mij wel een goede deal hadden gemaakt met die jongen, want het is wel iemand waar pit in zit, die altijd gaat en dergelijke. Maar hij scoorde daar ook heel weinig."