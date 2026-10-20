Driessen: "Hij kan misschien wel de nieuwe Wout Weghorst worden"
Valentijn Driessen is onder de indruk van de ontwikkeling van Milan Zonneveld in de Eredivisie. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het knap hoe de 23-jarige spits van Sparta Rotterdam zich heeft aangepast op het hoogste niveau van Nederland.
"Die heb ik bij Telstar gevolgd, want hij kwam van Quick Boys. Dus ik wilde kijken hoe snel hij zou aanhaken. Zeker omdat het een aanvaller is, dan moet je toch wel iets bijzonders hebben", zegt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.
"En bij Telstar ging het eigenlijk helemaal niet", vervolgt de journalist. "Toen werd hij op een gegeven moment geruild met Thórisson. Die ging van Sparta naar Telstar, en Zonneveld ging naar Sparta toe. Toen zei ik nog tegen Maurice Steijn dat ze volgens mij wel een goede deal hadden gemaakt met die jongen, want het is wel iemand waar pit in zit, die altijd gaat en dergelijke. Maar hij scoorde daar ook heel weinig."
Zonneveld is nu met zes doelpunten echter een van de topscorers van de Eredivisie. "En nu is hij ineens gaan scoren. En van de week, tegen Willem II, zag ik hem een actie maken op de rand van de zestien en zo'n verfijnd steekballetje geven, dat ik dacht: ik weet niet door wie hij getraind wordt, maar daar zit enorm veel vooruitgang in. En het is nog een relatief jonge jongen."
Driessen vergelijkt Zonneveld met FC Twente-spits Wout Weghorst, die ook relatief laat doorbrak. Weghorst speelde op zijn 23ste nog bij Heracles Almelo en via AZ, VfL Wolfsburg, Burnley en Besiktas kwam hij zelfs bij Manchester United en later ook Ajax terecht. "Weghorst is natuurlijk wel op z'n retour, dus misschien dat híj wel eens de nieuwe Weghorst kan worden. Hij blijft gaan. Continu, negentig minuten lang", besluit Driessen.
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