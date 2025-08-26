Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

Gijs Kila
bron: Kick-Off

Dick Schreuder maakt indruk met het NEC van dit seizoen en staat volgens De Telegraaf-journalisten Valentijn Driessen en Mike Verweij bij meerdere topclubs op de radar. Zowel PSV als Ajax zou gecharmeerd zijn van de 52-jarige trainer, die met NEC na drie speelrondes verrassend bovenaan staat in de Eredivisie.

Tijdens de podcast Kick-off onthulde Driessen dat PSV-directeur Marcel Brands grote waardering heeft voor Schreuder: "Wij zaten bij Marcel Brands en hij zei dat Dick Schreuder bij hem heel hoog op het verlanglijstje staat op het moment dat Peter Bosz afscheid neemt. Wat dat betreft, is zijn kostje gekocht."

Volgens Mike Verweij zou ook Ajax een serieuze optie kunnen worden: "Zijn volgende club is natuurlijk een topclub. Is het niet Feyenoord, dan is het PSV. Maar ik denk dat hij er bij Ajax, bij Kroes en Beuker, ook heel goed op staat."

Een mogelijke hindernis zou de aanwezigheid van commissaris Danny Blind kunnen zijn, aldus Verweij. "Zijn broer Alfred Schreuder ging niet zo lekker met Daley en Danny. Maar het zou belachelijk zijn als dat een belemmering is, want hij past heel goed bij Ajax met zijn visie en speelstijl."

