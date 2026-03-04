Driessen: "Ik denk niet dat hij de nieuwe trainer van Ajax wordt"

In de podcast Kick-off komen eerdere uitspraken van Schreuder aan bod. De huidige trainer van NEC gaf aan dat hij 'niet zoveel heeft' met Ajax. Volgens Driessen zegt dat echter weinig. "Je kan ook moeilijk zeggen: ik ben met Ajax bezig." Ajax zoekt een vaste opvolger van John Heitinga. Op dit moment staat Fred Grim op interim-basis voor de groep en hij maakt normaal gesproken het seizoen af.

Driessen denkt dat Schreuder goed zou passen bij Ajax. "Ik denk wel dat het ideaal is om hem naar voren te schuiven, want hij is een Nederlander en al die argumenten kun je wel dromen." Toch verwacht hij niet dat het zover komt. "Maar ik denk niet dat hij het wordt. Ik denk dat Jordi Cruijff op een heel ander spoor zit", aldus Driessen.