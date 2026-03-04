Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen: "Ik denk niet dat hij de nieuwe trainer van Ajax wordt"

Joram
bron: Kick-Off
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen verwacht niet dat Dick Schreuder de nieuwe trainer van Ajax wordt. Toch vindt de journalist van De Telegraaf hem wél een goede kandidaat.

In de podcast Kick-off komen eerdere uitspraken van Schreuder aan bod. De huidige trainer van NEC gaf aan dat hij 'niet zoveel heeft' met Ajax. Volgens Driessen zegt dat echter weinig. "Je kan ook moeilijk zeggen: ik ben met Ajax bezig." Ajax zoekt een vaste opvolger van John Heitinga. Op dit moment staat Fred Grim op interim-basis voor de groep en hij maakt normaal gesproken het seizoen af.

Driessen denkt dat Schreuder goed zou passen bij Ajax. "Ik denk wel dat het ideaal is om hem naar voren te schuiven, want hij is een Nederlander en al die argumenten kun je wel dromen." Toch verwacht hij niet dat het zover komt. "Maar ik denk niet dat hij het wordt. Ik denk dat Jordi Cruijff op een heel ander spoor zit", aldus Driessen. 

Gerelateerd:
Youri Regeer

Regeer: "Als het aan mij ligt, ben ik dan ook de 6 van Ajax"

0
Mika Godts met Kian Fitz-Jim

Mika Godts eerlijk: "Dan was ik gebleven en niet naar Ajax gegaan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Dick Schreuder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Henry van der Vegt

PEC Zwolle-coach nog altijd teleurgesteld: "Hadden meer verdiend"

0
Paul Simonis

Simonis wil werken bij club in Eredivisie: "Liever dan bij Ajax"

0
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties