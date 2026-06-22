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Driessen: "Je kan hem niet met goed fatsoen op de bank zetten"

Gijs Kila
bron: Kick-Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Donyell Malen zou zijn basisplaats bij het Nederlands elftal weleens kunnen kwijtraken. Die verwachting spreekt Mike Verweij uit in de podcast Kick-Off, nadat Oranje overtuigend afrekende met Zweden en meerdere aanvallers zich nadrukkelijk lieten zien.

Volgens Verweij was het passeren van Crysencio Summerville voor het duel met Zweden niet uitsluitend een sportieve keuze. "Het op de bank zetten van Summerville was niet alleen een keuze vóór Brobbey", stelt hij. "Het speelde ook mee dat Summerville niet helemaal fit was en donderdag uit de training was gestapt. Daarom koos Koeman ook voor Malen aan de rechterkant."

De journalist denkt echter dat Malen zijn plek tegen Tunesië mogelijk moet afstaan. "Ik vrees echt voor Malen, ik denk dat hij weleens het kind van de rekening zou kunnen worden en tegen Tunesië op de bank zou kunnen zitten."

Ook Valentijn Driessen ziet dat scenario als realistisch. Hij wijst erop dat bondscoach Ronald Koeman niet tevreden was over het verdedigende werk van de aanvaller. "Koeman was ook ontevreden over het verdedigende werk van Malen. Daarom werd hij er ook uitgehaald. Summerville vulde dat veel beter in, en die vult dat eigenlijk altijd wel goed in."

Driessen denkt bovendien dat Brian Brobbey zijn basisplaats na zijn dubbelslag tegen Zweden niet meer kan verliezen. "Koeman wilde er nog niet op vooruitlopen. Misschien om Brobbey scherp te houden, misschien om een slag om de arm te houden. Maar je kan een spits die twee keer scoort niet met goed fatsoen op de bank zetten."

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