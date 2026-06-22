Driessen: "Je kan hem niet met goed fatsoen op de bank zetten"

Donyell Malen zou zijn basisplaats bij het Nederlands elftal weleens kunnen kwijtraken. Die verwachting spreekt Mike Verweij uit in de podcast Kick-Off , nadat Oranje overtuigend afrekende met Zweden en meerdere aanvallers zich nadrukkelijk lieten zien.

Volgens Verweij was het passeren van Crysencio Summerville voor het duel met Zweden niet uitsluitend een sportieve keuze. "Het op de bank zetten van Summerville was niet alleen een keuze vóór Brobbey", stelt hij. "Het speelde ook mee dat Summerville niet helemaal fit was en donderdag uit de training was gestapt. Daarom koos Koeman ook voor Malen aan de rechterkant."

De journalist denkt echter dat Malen zijn plek tegen Tunesië mogelijk moet afstaan. "Ik vrees echt voor Malen, ik denk dat hij weleens het kind van de rekening zou kunnen worden en tegen Tunesië op de bank zou kunnen zitten."