"Over twee weken is PSV-Ajax. Als PSV dan wint, dan is het verschil nog maar drie punten met nog een aantal wedstrijden te gaan en dan moet je zeggen dat de competitie open ligt. Maar als ze winnen in Eindhoven is de competitie zeker gespeeld. Dan mogen ze in Amsterdam het K-woord, het kampioenschap, in de mond nemen", zegt Driessen in een video-item van De Telegraaf.

Hij heeft echter goede hoop voor de Amsterdammers. "Ajax heeft zich heel weerbaar opgesteld want ze liepen steeds achter de feiten aan. Dat moet je ze nageven, daar zijn ze onder Farioli heel goed in. Uiteindelijk wordt het 2-2 en dat is een terechte einduitslag", zegt Driessen, die een slechte eerste helft zag. "De eerste helft was niet om aan te zien."

"Het echte vuurwerk kwam van de fans. Daar kunnen we het beste mee ophouden. Een wedstrijd begint gewoon later omdat de doellijntechnologie niet werkt omdat er zoveel rookontwikkeling is in het stadion", vervolgt Driessen. "Je vraagt je wel af wie de baas is in het stadion, dat bleek in de rust weer het geval met fakkels die werden afgestoken. Toen kon de wedstrijd weer niet beginnen toen het zou moeten. Dat werkt tegen je, terwijl het zo mooi begon."

Hij zag namelijk ook mooie taferelen. "Het mooiste was dat alle prijzen op het veld stonden en een heel aantal spelers dat daar verantwoordelijk voor is geweest kwamen ook op het veld. Je ziet Reiziger, Seedorf, Van der Sar. Jongens uit alle lichtingen die voor Ajax de grote prijzen hebben gewonnen. Dan denk ik: deze jongens hebben ervoor gezorgd dat Ajax een grote naam heeft in de wereld."

"Daar verlang je dan naar terug, zeker als je de eerste helft ziet. Ik weet wel dat alles nu een stuk sneller gaat, maar je ziet wel dat het voetbal elders beter is. Maar als het moet kunnen ze het wel. En dan vraag je je wel af: waarom niet vanaf het eerste moment? Dan moet je bij de coach zijn, die kiest voor een andere tactiek en dat is inzakken en gokken op de omschakeling", weet Driessen. "Nu moesten ze twee keer terugkomen en twee keer lieten ze zien dat ze het wel kunnen."