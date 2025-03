Driessen keihard voor Ajax: "Het is een sekte aan het worden"

Driessen denkt dat de keuze van Farioli binnen Ajax niet voor discussie heeft gezorgd. "Hij kan het zo verkopen binnen Ajax. Ze leven daar in een kliekje", oordeelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Dat heeft Mike eerder ook al gezegd. Die staf moest samengesteld worden van mensen buiten Ajax en mochten niets met Ajax te maken hebben. Je ziet nu wat ervan komt."

De journalist is niet te spreken over de ontwikkeling bij de club uit Amsterdam. "Het is gewoon een soort sekte aan het worden. Die spelers durven zich niet uit te laten", denkt Driessen. "Ze roepen alleen dingen die Farioli ook wil horen. Het is bijna angstaanjagend."