Driessen kijk naar Oranje: "Heeft Nederland op dit moment niet"

Het Nederlands elftal speelt donderdag een belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta. Bondscoach Ronald Koeman kende de afgelopen dagen zowel privézorgen als kopzorgen op het veld. Eerder deze week verliet hij tijdelijk het kamp van Oranje, maar hij keerde terug om de wedstrijd voor te bereiden.

Valentijn Driessen van De Telegraaf lichtte de situatie toe: "Dat was om de gezondheidsredenen van zijn vrouw. Het is niet zomaar dat een bondscoach een training overslaat, zo vlak voor de kwalificatie. Hij wilde er verder niet over uitweiden, maar het is bekend dat zijn vrouw lijdt aan chronische borstkanker. Als een bondscoach naar huis wordt geroepen, dan is er wel degelijk iets aan de hand."

Koeman is inmiddels weer terug. "Hij zit hier wel, dus het betekent dat hij de mogelijkheid had om af te reizen en op de bank te gaan zitten. Laten we hopen dat het gewoon goed gaat en hij daar verder niet mee wordt geconfronteerd op een vervelende manier."

Ook op het veld heeft Koeman keuzes moeten maken. Meerdink viel geblesseerd uit, maar er werd geen andere aanvaller opgeroepen. Koeman verklaarde hierover: "Zolang ik er eentje overhoud, kan ik met een spits spelen en zo is het natuurlijk ook. We spelen niet tegen Frankrijk of Brazilië, we spelen tegen Malta. En we hebben Wout Weghorst nog en Donyell Malen. Met die twee moet je kunnen winnen van Malta."

Driessen gaat nog door over Malen." Volgens mij scoorde hij de vorige keer twee keer in het duel in Groningen tegen hen. Het was nog beter geweest als er nog drie spitsen bij waren die goed genoeg waren, maar dat heeft Nederland op dit moment niet", besluit hij.