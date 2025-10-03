Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen kijkt: "Het is allemaal geen rocket science bij Ajax"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen deelt in De Telegraaf zijn visie op Ajax. De journalist blikt terug op de mooie jaren van de club en benadrukt dat het niet van de ene op de andere dag volledig anders kan zijn in Amsterdam.

"Het is allemaal geen rocket science, helemaal niet bij Ajax. Alle succeselftallen van de club zijn simpel uit te tekenen. Of het de teams van Rinus Michels, Johan Cruijff en Louis van Gaal in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw betrof, of het team van Peter Bosz en Erik ten Hag in 2017 en 2019.

Die elftallen moeten een blauwdruk zijn voor het nieuwe Ajax. In de geest van Johan Cruijff bestonden ze uit enkele ervaren Ajacieden, een romp van jonge talentvolle Ajacieden en enkele versterkingen voor specifieke posities omdat de jeugdopleiding daar tekortschoot.

Zo’n samenstelling valt niet van de ene op de andere dag te realiseren zonder een kort proces voorafgaand van bijvoorbeeld anderhalf jaar. Iemand als Ten Hag, die werkloos thuis zit, heeft het al eens ervaren bij Ajax."

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sven Mislintat

'Mislintat wilde huidig succesvol PL-manager naar Ajax halen'

0
Ronald de Boer in Alkmaar bij een wedstrijd van AZ

Ronald de Boer vertelt: "Ik heb hem honderden keren weggestuurd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd