Driessen kijkt: "Het is allemaal geen rocket science bij Ajax"

Valentijn Driessen deelt in De Telegraaf zijn visie op Ajax. De journalist blikt terug op de mooie jaren van de club en benadrukt dat het niet van de ene op de andere dag volledig anders kan zijn in Amsterdam.

"Het is allemaal geen rocket science, helemaal niet bij Ajax. Alle succeselftallen van de club zijn simpel uit te tekenen. Of het de teams van Rinus Michels, Johan Cruijff en Louis van Gaal in de jaren zeventig, tachtig en negentig van de vorige eeuw betrof, of het team van Peter Bosz en Erik ten Hag in 2017 en 2019.

Die elftallen moeten een blauwdruk zijn voor het nieuwe Ajax. In de geest van Johan Cruijff bestonden ze uit enkele ervaren Ajacieden, een romp van jonge talentvolle Ajacieden en enkele versterkingen voor specifieke posities omdat de jeugdopleiding daar tekortschoot.

Zo’n samenstelling valt niet van de ene op de andere dag te realiseren zonder een kort proces voorafgaand van bijvoorbeeld anderhalf jaar. Iemand als Ten Hag, die werkloos thuis zit, heeft het al eens ervaren bij Ajax."