Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Driessen kijkt met verwondering naar Ajacied: "Zijn er weinig"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © NESimages

De recente uitlatingen van Ko Itakura in Japanse media zijn ook opgevallen bij Valentijn Driessen. De Ajax-verdediger sprak zijn onvrede uit over zijn beperkte speeltijd en vertelde aan Fred Grim dat hij voorafgaand aan het duel met Benfica nog nooit als controleur had getraind.

"Het wil wel wat zeggen als een Japanner zich zo uitlaat. Het zijn er weinig die dat doen", zegt Driessen in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Mike Verweij sluit zich daarbij aan. "Hij heeft het ook zelf gezegd: Hij is geen typische Japanner. Die knikken altijd nederig 'ja', dat doet deze jongen niet. Natuurlijk moet je dan oppassen dat je niet iedereen in een hokje gooit", aldus de Ajax-watcher.

Hoewel Itakura zelf pas enkele dagen voor de wedstrijd te horen kreeg dat hij als controleur zou spelen, viel zijn optreden positief uit. "Itakura speelt bij het Japanse elftal best vaak op zes. Hij kan daar ook gewoon spelen en ik vond dat hij het tegen Benfica nog best aardig deed. Hij is op dit moment de beste optie daar", stelt Verweij.

Driessen deelt die mening, al heeft hij wel een opvallende kanttekening. "Hij moet wel zelf weten dat hij daar gaat spelen. Hij was er zelf nauwelijks van op de hoogte. Het is een heel vreemd verhaal. Dat hij het wordt, daar kijk ik niet van op, maar dit zegt wel iets over de communicatie", besluit hij.

