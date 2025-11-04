VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Ajax krijgt kritiek: "Het riekt naar criminele organisaties"

Arthur
bron: Kick Off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen reageerde met afschuw op de herdenkingsactie bij Ajax afgelopen weekend. In de 30e minuut van de wedstrijd tegen SC Heerenveen (1-1) werd er veel vuurwerk afgestoken, wat volgens hem gevaarlijk oogde.

Zaterdag stond Ajax stil bij het overlijden van supporter Patrick Overeem, die een week eerder om het leven kwam bij een vaarongeluk. De herdenking verliep echter niet zonder incidenten: de enorme hoeveelheid vuurwerk leidde ertoe dat scheidsrechter Jannick van der Laan de wedstrijd tijdelijk moest stilleggen.

Mike Verweij vertelde in de podcast Kick-Off dat de club op de hoogte was van de actie. "In de perskamer voor de wedstrijd ging het al van: 'Let op die perskamer in de 30e minuut, want er komt me toch een hoop vuurwerk'. Maar iedereen bij Ajax was verbaasd (over het formaat en de gevolgen, red.). Dit was gewoon een geregisseerde actie. Iedereen wist ervan bij Ajax, denk ik."

Driessen begrijpt niet waarom Ajax niet zelf maatregelen heeft genomen om de situatie te beheersen. "Normaal gesproken, als je dit als Ajax zijnde weet, organiseer je zoiets. Je moet het niet zo laten gaan zoals dat nu ging. Het liep de spuigaten uit. Die gasten (de fans, red.) kunnen dit geweldig vinden, maar dit is ook een gevaar voor de medesupporters, voor de spelers."

Volgens de journalist laat deze situatie zien hoe groot de invloed van fans in hun eigen stadions is. "De supporters zijn gewoon de baas, dat is bij Feyenoord, PSV en Ajax zo. Dat is heel erg moeilijk voor die clubs. Het riekt gewoon naar criminele organisaties."

