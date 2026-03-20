Driessen: "Komst van Ajax zondag wordt als een geschenk gezien"

Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Ajax en trainer Robin van Persie krijgt tot het einde van het seizoen hulp van Dick Advocaat. Valentijn Driessen snapt dat algemeen directeur Dennis te Kloese voor deze oplossing kiest.

"Te Kloese heeft voor dit moment logischerwijs voor deze weg met Advocaat gekozen om Feyenoord op koers te houden richting de tweede plaats en directe plaatsing voor de Champions League", schrijft hij op de website van De Telegraaf. "Tegelijkertijd blijft een deel van het Legioen op oorlogspad en moet iedereen zo snel mogelijk ’oprotten’ bij Feyenoord. Uitgezonderd zijzelf uiteraard", constateert Driessen.

"Van Persie moet eruit, Te Kloese moet eruit en de raad van commissarissen met voorzitter Toon van Bodegom moet eruit. Kan het niet goedschiks, dan kwaadschiks. De komst van Ajax zondag wordt daarvoor als een geschenk gezien", legt hij uit. "Het dolende Feyenoord van Van Persie heeft volgens deze aanhangers geen schijn van kans tegen de aartsvijand. Met de komst van Advocaat als hulp voor Van Persie hoopt Te Kloese vlak voor De Klassieker enige druk van deze stoomketel in De Kuip te halen. Met wellicht sportief een goede afloop van De Klassieker", aldus Driessen.

"Slim, maar of het werkt zal zondag moeten blijken", benadrukt hij. "Met Advocaat als adviseur geeft Te Kloese er blijk van dat hij niet doof is voor alle kritische geluiden. Hij gelooft er blijkbaar ook niet meer in dat Van Persie alles op eigen kracht met zijn staf kan bolwerken. Een extra helpende hand is volgens hem dus noodzakelijk, hoewel de trainer het cijfermatig niet eens zo slecht doet. Ondanks een overvolle ziekenboeg staat Feyenoord tweede en haalde de ploeg 13 punten uit de laatste zes wedstrijden", blikt Driessen terug.

"Alleen SC Heerenveen en FC Utrecht scoorden meer punten: 15 en 14. Terwijl PSV en Ajax bleven steken op respectievelijk 12 en 9 punten", vervolgt de voetballiefhebber, die wel een kanttekening plaatst. "Het zijn statistieken waar Advocaat ongetwijfeld doorheen kijkt. De 13 punten zijn moeizaam bij elkaar gesprokkeld tegen voornamelijk clubs onderin het rechterrijtje. Terwijl het elftal ook in die duels als los zand aan elkaar hing. Daar ligt de belangrijkste opdracht voor Advocaat: Feyenoord weer als een eenheid laten opereren. Hoe snel dat kan? Zie wat de Spaanse trainer Oscar Garcia in één week teweegbracht bij Ajax, de tegenstander van zondag", besluit Driessen.