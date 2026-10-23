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Driessen komt met opvallend Ajax-advies: "Een minder succes"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Valentijn Driessen adviseert Míchel Sánchez om Tolu Arokodare als wisselspeler te gebruiken. Volgens de journalist komt de spits dan beter tot zijn recht. 

Arokodare begon tegen Atalanta Bergamo opnieuw op de bank, maar maakte in de slotfase wel de belangrijke openingstreffer. "Dat geeft trainer Míchel natuurlijk de gelegenheid om hem iedere keer op de bank te laten starten, als hij daarna de doorslag geeft", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf

Driessen adviseert de oefenmeester vast te houden aan deze formule. "Met Tolu starten is een minder succes, dan Tolu vanaf de bank brengen", oordeelt hij. "Als ik hem was zou ik de gouden formule niet kraken en vasthouden aan Tolu als wisselspeler. Hij is op dit moment gewoon de kip met de gouden eieren voorin voor Ajax."

Dat betekent dat Marcos Leonardo in de spits mag blijven staan, al is Driessen ook niet overtuigd van de Braziliaan. "Het is een repeterend verhaal. Dan lees ik ook weer iets over zijn fitheid. De man is drie à vier maanden in Nederland, dan mag je inmiddels wel fit zijn. Als hij dat niet is, dan ligt dat ook aan Ajax."

"De man zit niet in een heel gelukkige periode. Ik heb ook nog geen moment gezien dat ik denk: hij heeft het, het komt er alleen nog niet uit. Dat geeft wel te denken, zeker als je daar twintig miljoen voor hebt betaald", besluit hij. 

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