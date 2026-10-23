Driessen komt met opvallend Ajax-advies: "Een minder succes"

Arokodare begon tegen Atalanta Bergamo opnieuw op de bank, maar maakte in de slotfase wel de belangrijke openingstreffer. "Dat geeft trainer Míchel natuurlijk de gelegenheid om hem iedere keer op de bank te laten starten, als hij daarna de doorslag geeft", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf.

Driessen adviseert de oefenmeester vast te houden aan deze formule. "Met Tolu starten is een minder succes, dan Tolu vanaf de bank brengen", oordeelt hij. "Als ik hem was zou ik de gouden formule niet kraken en vasthouden aan Tolu als wisselspeler. Hij is op dit moment gewoon de kip met de gouden eieren voorin voor Ajax."