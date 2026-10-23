Driessen komt met opvallend Ajax-advies: "Een minder succes"
Valentijn Driessen adviseert Míchel Sánchez om Tolu Arokodare als wisselspeler te gebruiken. Volgens de journalist komt de spits dan beter tot zijn recht.
Arokodare begon tegen Atalanta Bergamo opnieuw op de bank, maar maakte in de slotfase wel de belangrijke openingstreffer. "Dat geeft trainer Míchel natuurlijk de gelegenheid om hem iedere keer op de bank te laten starten, als hij daarna de doorslag geeft", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf.
Driessen adviseert de oefenmeester vast te houden aan deze formule. "Met Tolu starten is een minder succes, dan Tolu vanaf de bank brengen", oordeelt hij. "Als ik hem was zou ik de gouden formule niet kraken en vasthouden aan Tolu als wisselspeler. Hij is op dit moment gewoon de kip met de gouden eieren voorin voor Ajax."
Dat betekent dat Marcos Leonardo in de spits mag blijven staan, al is Driessen ook niet overtuigd van de Braziliaan. "Het is een repeterend verhaal. Dan lees ik ook weer iets over zijn fitheid. De man is drie à vier maanden in Nederland, dan mag je inmiddels wel fit zijn. Als hij dat niet is, dan ligt dat ook aan Ajax."
"De man zit niet in een heel gelukkige periode. Ik heb ook nog geen moment gezien dat ik denk: hij heeft het, het komt er alleen nog niet uit. Dat geeft wel te denken, zeker als je daar twintig miljoen voor hebt betaald", besluit hij.
Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Driessen wijst naar Ajax: "Dat bezorgt hem ongetwijfeld hartzeer"
Wim Kieft nog niet overtuigd van Ajacied: "Je schrikt ook wel"
Driessen komt met opvallend Ajax-advies: "Een minder succes"
Opta rekent op Europese overwintering Ajax: 'Zoveel procent kans'
Oud-Ajacied Jurriën Timber en vriendin delen heugelijk nieuws
Ajax-watcher verwacht transfer in 2027: "Een nieuwe linksbuiten"
Sarri blijft hoopvol na nederlaag bij Ajax: "Beetje boos mag"
Verweij voorspelt: "Zal normaal gesproken niet verlengd worden"
Letschert tipt Ajax: "Snap wel dat het een interessante jongen is"
Míchel Sánchez prijst Ajacied: "Hij is echt van een ander kaliber"
Ajax-fans storen zich aan één speler tijdens duel met Atalanta
Ajax op rapport: 2 spelers ontsnappen aan onvoldoende na zege
Vink breekt lans voor Ajax-talenten: "Hij is eigenlijk overal"
Ajax ontsnapt tegen Atalanta Bergamo: "Ik vind het een penalty"
Michel wijst 'Man of the Match' aan bij Ajax: "Dat was de sleutel"
Tolu sheelt de show tijdens persconferentie: "En Willem helemaal"
Marcos Leonardo geeft tekst en uitleg: "Dertig dagen vakantie"
Ajax-talent Ouazane na schitterende goal: "Totaal niet mee bezig"
Klaassen grapt over Ajax na Europese zege: "Weer titelkandidaat"
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Een zak aardappelen op zijn rug"
Ajax slaat in slotfase toe en boekt late overwinning op Atalanta
Ten Hag wilde oud-Ajacied naar United halen: "Niet op één lijn"
Hajduk Split hard gestraft na duel met Ajax, ook STVV de dupe
Ronald de Boer kritisch: "Had hem niet in de Ajax-basis verwacht"
Opstelling Ajax bekend: Marcos Leonardo begint opnieuw in de spits
Ronald de Boer geniet van Ajacied: "Een uitzonderlijk talent"
Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."
'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'
Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"
Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"