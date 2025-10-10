Driessen kraakt Ajacied: "Dan is zijn positie niet langer houdbaar"

De pijlen zijn volop gericht op trainer John Heitinga en volgens Driessen moet de leiding met een statement komen. "De stelling dat een trainer onder vuur wel kan inpakken als een directie zich openlijk achter zijn hoofdtrainer schaart, slaat nergens op. Tenminste niet voor een voetbaldirectie met een rechte rug, want die blijft werkelijk achter zijn keus staan", schrijft hij in de Telegraaf. "Ongeacht wat er gebeurt."

De journalist noemt het een gebrek aan verantwoordelijkheid bij Kroes en Beuker. "Dat zegt veel over het ontbreken van vertrouwen en ruggengraat bij de twee. Zij laten Heitinga liever bungelen op de bank bij Ajax dan het gevaar te lopen om zelf ontslagen te worden", aldus Driessen. "Overleeft Heitinga het loodzware programma met AZ, Chelsea en FC Twente niet, dan is zeker de positie van technisch directeur Kroes niet langer houdbaar bij Ajax."