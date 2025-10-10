AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Driessen kraakt Ajacied: "Dan is zijn positie niet langer houdbaar"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is kritisch op de leiding van Ajax. Volgens de journalist hadden Alex Kroes en Marijn Beuker een statement moeten maken na de slechte resultaten van de afgelopen weken. 

De pijlen zijn volop gericht op trainer John Heitinga en volgens Driessen moet de leiding met een statement komen. "De stelling dat een trainer onder vuur wel kan inpakken als een directie zich openlijk achter zijn hoofdtrainer schaart, slaat nergens op. Tenminste niet voor een voetbaldirectie met een rechte rug, want die blijft werkelijk achter zijn keus staan", schrijft hij in de Telegraaf. "Ongeacht wat er gebeurt."

De journalist noemt het een gebrek aan verantwoordelijkheid bij Kroes en Beuker. "Dat zegt veel over het ontbreken van vertrouwen en ruggengraat bij de twee. Zij laten Heitinga liever bungelen op de bank bij Ajax dan het gevaar te lopen om zelf ontslagen te worden", aldus Driessen. "Overleeft Heitinga het loodzware programma met AZ, Chelsea en FC Twente niet, dan is zeker de positie van technisch directeur Kroes niet langer houdbaar bij Ajax."

