Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Ajax kan dit seizoen nog niet overtuigen. Valentijn Driessen wijst naast John Heitinga nog meer schuldigen aan bij de Amsterdamse club.

Volgens Driessen speelt Ajax nog niet het gewenste 'Ajax-voetbal' en komt dat ook door Alex Kroes en Marijn Beuker. "Zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de ploeg en hebben opdracht aan Heitinga gegeven om Ajax-voetbal te spelen", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Ik vind ook dat Heitinga Ajax-voetbal moet spelen, maar als je de spelers niet hebt, moet je wel iets aanpassen. Wat ze nu doen, heeft niets met Ajax-voetbal te maken."

De journalist is kritisch op de transferzomer van Ajax. "De directie mag ook weleens in de spiegel kijken. Zij zijn ook niet vrij van schuld. De directie heeft in de afgelopen zomer geweldig gefaald, als je ziet wat er binnen is gehaald en wat Ajax eigenlijk nodig had", oordeelt Driessen. "Deze mensen zijn niet op hun taak berekend. Een trainer heeft ook met het materiaal te maken. Je hebt een gemankeerde selectie met vijf linksbuitens, zonder rechtsback, een dramatische linksback en een middenveld wat totaal niet marcheert."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Wim Kieft

Wim Kieft schrikt van Ajacied: "De tranen schieten in je ogen"

0
Souffian El Karouani

"Bang dat El Karouani bij Ajax hetzelfde verhaal wordt als Wijndal"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Alex Kroes Marijn Beuker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd