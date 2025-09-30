Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"

Volgens Driessen speelt Ajax nog niet het gewenste 'Ajax-voetbal' en komt dat ook door Alex Kroes en Marijn Beuker. "Zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van de ploeg en hebben opdracht aan Heitinga gegeven om Ajax-voetbal te spelen", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Ik vind ook dat Heitinga Ajax-voetbal moet spelen, maar als je de spelers niet hebt, moet je wel iets aanpassen. Wat ze nu doen, heeft niets met Ajax-voetbal te maken."

De journalist is kritisch op de transferzomer van Ajax. "De directie mag ook weleens in de spiegel kijken. Zij zijn ook niet vrij van schuld. De directie heeft in de afgelopen zomer geweldig gefaald, als je ziet wat er binnen is gehaald en wat Ajax eigenlijk nodig had", oordeelt Driessen. "Deze mensen zijn niet op hun taak berekend. Een trainer heeft ook met het materiaal te maken. Je hebt een gemankeerde selectie met vijf linksbuitens, zonder rechtsback, een dramatische linksback en een middenveld wat totaal niet marcheert."