Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Driessen kraakt Ajax-aankoop af: "Eigen talenten niet de kans geven"

Thomas
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen heeft felle kritiek op Ajax na de komst van James McConnell. De journalist van De Telegraaf begrijpt niet dat de Amsterdammers kiezen voor een huurling van Liverpool in plaats van jeugdproduct Jorthy Mokio.

"Je geeft je eigen talenten gewoon niet de kans op deze manier", zegt Driessen in de podcast Kick-Off. "Je haalt van alles en nog wat binnen, terwijl je bezig bent met opleiden. Ze zeggen dat ze beter bezig zijn met opleiden dan hiervoor. Dan komt Mokio en die zal best wel eens een wedstrijd minder spelen, maar ik ben bij Go Ahead - Ajax geweest. Daar stond hij in de basis als nummer 6. Daarna wordt er met twee zessen gespeeld en dan is Mokio het slachtoffer."

Volgens Driessen had Ajax beter een ervaren speler naast Mokio kunnen zetten, in plaats van McConnell binnen te halen. "Álvarez ben ik geen voorstander van, maar met hem kan ik me voorstellen dat Mokio beter wordt, dan met McConnell in de selectie."

Collega Mike Verweij ziet dat genuanceerder. "Ik ben het ermee eens dat Mokio een geweldig talent is. Maar met Mokio alleen kan je niet de Champions League, de Eredivisie en de KNVB Beker in. Er zijn knopen geteld bij Ajax en er is gezegd: met alleen Mokio die kant op kan ook niet." Ook vindt hij dat de kritiek op de nieuwkomer te ver gaat. "Normaal gesproken beoordeel je iemand op hoe hij voetbalt, maar deze jongen wordt al afgefakkeld voordat hij één minuut heeft gespeeld."

