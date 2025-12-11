Driessen kraakt Ajax-aanwinst: "Ik begrijp de aankoop niet zo"

Valentijn Driessen plaatst stevige vraagtekens bij de vrijwel zekere komst van Takehiro Tomiyasu naar Ajax. De journalist van De Telegraaf vindt het onbegrijpelijk dat de club inzet op een speler die het afgelopen jaar amper in actie kwam voor Arsenal.

Volgens Driessen kleven er te veel risico’s aan de overstap van de 27-jarige Japanner, die volgens meerdere media op weg is naar Amsterdam op basis van een prestatiecontract. De verdediger kwam het afgelopen seizoen tot slechts één optreden voor de Londenaren en kende langdurige blessureproblemen.

"Die Japanner (Tomiyasu, red.) speelde vorig jaar bij Arsenal, maar is een hele tijd geblesseerd geweest", stelt Driessen in een video van De Telegraaf. "Dus hij heeft waarschijnlijk tijd nodig om te wennen en speelritme op te doen."

Hoewel Tomiyasu meerdere posities kan invullen in de defensie, ziet Driessen geen directe meerwaarde. "Bouwman (Aaron, red.) doet het goed, alleen hij heeft nog geen sterke tegenstanders gehad. Maar als zo’n Japanner komt, ja misschien dat Bouwman iets van hem kan leren, maar ik vind het geen slimme aankoop."

De Telegraaf-verslaggever vindt dat Ajax prioriteit moet geven aan spelers die meteen inzetbaar zijn. "Je moet altijd maar afwachten hoe hij terugkomt. Hij heeft nauwelijks getraind in teamverband. Dus ik begrijp de aankoop niet zo. Ik zou eerder focussen op iemand die fit is en je ploeg direct versterkt, dan iemand die misschien wel drie maanden nodig heeft om fit te worden en dan is het seizoen alweer voorbij. Dan heb je er ook niets aan", besluit Driessen.