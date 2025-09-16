Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"

Valentijn Driessen is kritisch op John Heitinga. Ajax won met 3-1 van PEC Zwolle, maar de journalist zit vraagtekens bij de keuzes die de hoofdtrainer maakte.

Heitinga koos ervoor om een aantal miljoenenaankopen op de bank te houden. "Bij Ajax zat gewoon voor meer dan 35 miljoen euro op de bank", stelt Driessen in Kick-off van de Telegraaf. "En de Johan Cruijff ArenA ging uit zijn plaat toen Kasper Dolberg opkwam. Zijn naam werd genoemd en gescandeerd. Iedereen zat te wachten op Dolberg, en door fout wisselbeleid van Heitinga kwam hij er niet in."

Driessen begrijpt niet dat Heitinga twintig minuten voor tijd in één keer vier man wisselde. "Het kan je ook zomaar de kop kosten. Eén of twee blessures en je bent gezien", aldus de journalist. "En je haalt het ritme weg. Ik vond dat onbegrijpelijk. En die Engelsman (James McConnell red.) hoeven we allemaal niet te zien."

Volgens Driessen had Heitinga op dat moment beter voor Jorthy Mokio kunnen kiezen. "We zien veel liever Mokio daar. Die kwam ook later, want toen had Heitinga opeens een verdedigende middenvelder nodig. Je kan Mokio altijd beter gebruiken dan die Engelsman, want het is een product van je eigen opleiding."