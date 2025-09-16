Kick-off
Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Heitinga krijgt flinke kritiek: "We zien veel liever Mokio daar"

Max
bron: De Telegraaf
John Heitinga
John Heitinga Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is kritisch op John Heitinga. Ajax won met 3-1 van PEC Zwolle, maar de journalist zit vraagtekens bij de keuzes die de hoofdtrainer maakte. 

Heitinga koos ervoor om een aantal miljoenenaankopen op de bank te houden. "Bij Ajax zat gewoon voor meer dan 35 miljoen euro op de bank", stelt Driessen in Kick-off van de Telegraaf. "En de Johan Cruijff ArenA ging uit zijn plaat toen Kasper Dolberg opkwam. Zijn naam werd genoemd en gescandeerd. Iedereen zat te wachten op Dolberg, en door fout wisselbeleid van Heitinga kwam hij er niet in."

Driessen begrijpt niet dat Heitinga twintig minuten voor tijd in één keer vier man wisselde. "Het kan je ook zomaar de kop kosten. Eén of twee blessures en je bent gezien", aldus de journalist. "En je haalt het ritme weg. Ik vond dat onbegrijpelijk. En die Engelsman (James McConnell red.) hoeven we allemaal niet te zien."

Volgens Driessen had Heitinga op dat moment beter voor Jorthy Mokio kunnen kiezen. "We zien veel liever Mokio daar. Die kwam ook later, want toen had Heitinga opeens een verdedigende middenvelder nodig. Je kan Mokio altijd beter gebruiken dan die Engelsman, want het is een product van je eigen opleiding."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Internazionale!

Ajax trapt de Champions League woensdag thuis af tegen Internazionale. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen prijst Feyenoorder: "Vind het meer een Ajax-voetballer"

0
Noa Lang namens Napoli

Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 4 8 12
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd