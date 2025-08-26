Driessen kraakt oud-Ajacied: "Je wordt moe van dat soort jongens"

Ihattaren maakte deze zomer een transfer naar Fortuna Sittard en gaf in een interview aan het gevoel te hebben dat heel Nederland tegen hem is. "Je wordt toch zo moe van dat soort jongens", zucht Driessen in Vandaag Inside. "Altijd maar in de slachtofferrol! Iedereen heeft het goed met hem voor!"

Johan Derksen is het eens met Driessen en benadrukt dat Ihattaren zijn eigen glazen heeft ingegooid. "Hij had bij Manchester City of FC Barcelona moeten spelen. Nu zit hij op de bank bij Fortuna", aldus de oud-prof, die er weinig vertrouwen in heeft. "Die zetten ze op een appartementje in Sittard. Wat doet hij na de training? Racen naar Utrecht en 's morgens door het drukke verkeer terug racen. Dan komt hij te laat op de training."