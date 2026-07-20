Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Driessen: "Krijg het idee dat ze Reiziger naar voren willen schuiven"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen denkt te weten waarom de onderhandelingen tussen de KNVB en Arne Slot nog niet zijn afgerond. Volgens de journalist van De Telegraaf zit het verschil vooral in de gewenste contractduur. Waar Slot voor twee jaar zou willen tekenen, mikt de voetbalbond op een verbintenis van vier jaar.

In de podcast Kick-off legt Driessen uit dat hij het vermeende struikelblok eenvoudig op te lossen vindt. "Ik hoorde iets over dat Slot twee jaar wil tekenen", zegt hij. "Dat hij een periode van twee jaar zou willen, maar de KNVB wil vier jaar. Maar ik denk: als dat een probleem is, dan is dat toch heel makkelijk op te lossen. Dan ga je eerst twee jaar met Slot, dan ga je praten. Lukt dat niet, dan haal je Peter Bosz. Hoe simpel kan het zijn? Dat lijkt me het ideale scenario."

Collega Jeroen Kapteijns sluit zich daarbij aan en vindt dat de KNVB deze kans niet mag laten lopen. "Twee jaar moeten ze meteen doen, als hij bereid is om in te stappen. Dat moet je met twee handen aangrijpen. Dat zou geweldig zijn. Bosz heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het graag wil. Bosz start meteen de auto als ze willen praten over twee jaar. Dit zou een geweldige, makkelijke en de beste oplossing zijn."

Driessen vreest dat een afwijzing van Slot erop kan wijzen dat de KNVB een andere kandidaat voor ogen heeft. "Als dit het struikelblok zou zijn, dan krijg je wel heel erg het idee dat ze Reiziger naar voren willen schuiven. Ik denk dat dat niet zo’n goed idee is."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Erik ten Hag in gesprek met ESPN

Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Nederlands elftal Michael Reiziger
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws