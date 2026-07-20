Driessen: "Krijg het idee dat ze Reiziger naar voren willen schuiven"

In de podcast Kick-off legt Driessen uit dat hij het vermeende struikelblok eenvoudig op te lossen vindt. "Ik hoorde iets over dat Slot twee jaar wil tekenen", zegt hij. "Dat hij een periode van twee jaar zou willen, maar de KNVB wil vier jaar. Maar ik denk: als dat een probleem is, dan is dat toch heel makkelijk op te lossen. Dan ga je eerst twee jaar met Slot, dan ga je praten. Lukt dat niet, dan haal je Peter Bosz. Hoe simpel kan het zijn? Dat lijkt me het ideale scenario."

Collega Jeroen Kapteijns sluit zich daarbij aan en vindt dat de KNVB deze kans niet mag laten lopen. "Twee jaar moeten ze meteen doen, als hij bereid is om in te stappen. Dat moet je met twee handen aangrijpen. Dat zou geweldig zijn. Bosz heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het graag wil. Bosz start meteen de auto als ze willen praten over twee jaar. Dit zou een geweldige, makkelijke en de beste oplossing zijn."