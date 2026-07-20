Driessen: "Krijg het idee dat ze Reiziger naar voren willen schuiven"
Valentijn Driessen denkt te weten waarom de onderhandelingen tussen de KNVB en Arne Slot nog niet zijn afgerond. Volgens de journalist van De Telegraaf zit het verschil vooral in de gewenste contractduur. Waar Slot voor twee jaar zou willen tekenen, mikt de voetbalbond op een verbintenis van vier jaar.
In de podcast Kick-off legt Driessen uit dat hij het vermeende struikelblok eenvoudig op te lossen vindt. "Ik hoorde iets over dat Slot twee jaar wil tekenen", zegt hij. "Dat hij een periode van twee jaar zou willen, maar de KNVB wil vier jaar. Maar ik denk: als dat een probleem is, dan is dat toch heel makkelijk op te lossen. Dan ga je eerst twee jaar met Slot, dan ga je praten. Lukt dat niet, dan haal je Peter Bosz. Hoe simpel kan het zijn? Dat lijkt me het ideale scenario."
Collega Jeroen Kapteijns sluit zich daarbij aan en vindt dat de KNVB deze kans niet mag laten lopen. "Twee jaar moeten ze meteen doen, als hij bereid is om in te stappen. Dat moet je met twee handen aangrijpen. Dat zou geweldig zijn. Bosz heeft er geen geheim van gemaakt dat hij het graag wil. Bosz start meteen de auto als ze willen praten over twee jaar. Dit zou een geweldige, makkelijke en de beste oplossing zijn."
Driessen vreest dat een afwijzing van Slot erop kan wijzen dat de KNVB een andere kandidaat voor ogen heeft. "Als dit het struikelblok zou zijn, dan krijg je wel heel erg het idee dat ze Reiziger naar voren willen schuiven. Ik denk dat dat niet zo’n goed idee is."
Andriessen: "Bestond al toen Ajax bijna de Champions League won"
Zwakke plek Blind gespot: "Dat is er niet beter op geworden"
Dusan Tadic (37) naar NEC? "Er zijn veel clubs geïnteresseerd"
Verweij begint plots over Cruijff: "Flesje Rioja opengetrokken"
Driessen: "Krijg het idee dat ze Reiziger naar voren willen schuiven"
Anco Jansen geniet van Ajacied: "Die was aan de bal niet normaal"
Johan Derksen: "Bij de grote clubs heeft hij het niet laten zien"
Zwart (VI): "Zij kunnen de winnaars zijn van de komst van Michel"
Ali Boussaboun geeft Ajax transferadvies: "Een absolute aanwinst"
Ajax weet mogelijke tegenstanders in 3e voorronde Conference League
'Farioli gaat speler van Feyenoord wegkapen voor 5 miljoen euro'
Cruijff strikt jonge spits voor Ajax: "Lijk op Morata en Vardy"
Ajax en Michel weten welke clubs geloot kunnen worden na Vojvodina
Ajax geeft veel uit: "Daardoor hebben ze ruimte om te investeren"
Assistent van Michel stelt zich voor: "Dat is mijn grootste wens"
'Duitse club wil Eredivisie-clubs aftroeven in strijd om Tadic'
Oud-Ajacieden verliezen WK-finale van een oppermachtig Spanje
Steur vertrokken bij Ajax: "Overeenkomsten met Frenkie de Jong"
Alderweireld neemt Belgische topclub over met groep investeerders
Steijn fel: "Ik heb me altijd ongelooflijk gestoord aan dat woord"
Antony slaat Bayern München af: "Geen spijt van mijn beslissing"
Martínez en Tagliafico strijden in WK-finale om miljoenen euro's
'Oude Eredivisie-club van Tadic zoekt contact over terugkeer'
Garrido verklaart: "Heb samen met hem gespeeld bij Rayo Vallecano"
Sonck openhartig: "Toen zat ik bij Ajax, toen heb ik geweigerd"
Steijn steekt loftrompet over Ajax-aanwinst: "Verwacht er veel van"
'Twee Ajacieden maken de grootste sprong dankzij komst van Míchel'
'Kjell Scherpen staat in de belangstelling van Engelse club'
'Tadic praat met Eredivisie-club over terugkeer naar Nederland'
Ajax-verdediger trainde met Ronaldo: "Wilde hem geen pijn doen"