Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Driessen kritisch: "Ajax gaat een heel moeizaam seizoen tegemoet"

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax boekte zondag een 2-0 overwinning op Heracles Almelo in de Johan Cruijff Arena, maar de prestaties van de ploeg konden Valentijn Driessen allerminst overtuigen.

"Er waren twee of drie goede combinaties in het begin, maar verder was ik niet onder de indruk", stelt hij in een video namens De Telegraaf. "Vooral na rust zakte het niveau ver terug."

Hoewel trainer John Heitinga en spits Wout Weghorst spraken van progressie in het puzzelen aan het elftal, plaatst Driessen daar stevige kanttekeningen bij. "Je moet wel in acht nemen dat Heracles een van de slechtste ploegen van de Eredivisie is. En tegenstanders als Barcelona of Liverpool in de Champions League blazen dit Ajax volledig omver."

Ook de transfermarkt lijkt voorlopig geen uitweg te bieden. "Ajax heeft het geld niet. Versterkingen zullen lastig worden. Misschien kun je nog huren bij een topclub, maar dat willen ze liever niet", aldus Driessen. "Ze zitten in een spagaat: geen geld, wel noodzaak tot versterking. Alleen Brobbey kan nog wat geld opleveren, als hij vertrekt."

Zijn conclusie is dan ook weinig rooskleurig: "Ik ben bang dat Ajax een heel moeizaam seizoen tegemoet gaat, misschien wel slechter dan vorig jaar."

